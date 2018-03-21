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В Киеве митингующие подрались с правоохранителями
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В Киеве митингующие подрались с правоохранителями 

Свободная пресса 1 час назад
Украинские СМИ пишут, что в Киеве 14 правоохранителей пострадали после стычки с митингующими у здания правительства.
Очевидцы произошедшего рассказали, что стычки начались после того как правоохранители задержали несколько митингующих, которые начали поджигать шины у кабинета министров Украины. В ответ в правоохранителей полетели камни и бутылки с коктейлями Молотова. В ходе спецоперации правоохранители задержали девять человек.
Митингующие требовали отставки губернатора Николаевской области Алексея Савченко, который по их мнению виновен в смерти летчика Владислава Волошина, пишет сайт «Комсомольской правды».
Ранее сообщалось, что на Украине обнаружен мертвым военный летчик Владислав Волошин, которого подозревоют в причастности к крушению над Донбассом самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавшего рейсом MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур.
Новости Украины: Киев опроверг причастность летчика Волошина к крушению Boeing
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