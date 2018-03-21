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Дмитрий Корнейчук: На выборах-2019 за Савченко пойдут военные
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Дмитрий Корнейчук: На выборах-2019 за Савченко пойдут военные 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
«Она — это новый проект администрации Порошенко и заменяет собой шоу Саакашвили, который был также проектом Банковой. Он уже отыгран и выслан из страны по договоренности. Но под 2019 год необходимо дать народу новое шоу. Чтобы он следил за неким политиком, пострадавшим от Путина, сидя в застенках, и имитирующим борьбу с ненавистной украинской властью. На эту роль замечательно подошла Савченко», — выразил предположение эксперт.
По его мнению, основной задачей власти будет выдвижение Надежды Савченко, как технического кандидата на президентские выборы. Она может оттянуть как голоса протестного электората, так и частично голоса избирателей Петра Порошенко и представителя «Народного Фронта», которые могли бы отойти к лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко.
«За Савченко должны проголосовать также и военные, которые злы на президент — что это была за война, если планируется ввод миротворцев на Донбасс? Непонятно, за что все воевали. А она будет говорить, что «Порошенко нас всех сдал, слил военных и не остановил войну, как обещал»», — прогнозирует аналитик.
При этом, по убеждению Корнейчука, с помощью Надежды Савченко не получится ударить по имиджу Юлии Тимошенко, главного конкурента Порошенко за кресло президента.
Во-первых, Тимошенко дистанцировалась от Савченко. Во-вторых, с политтехнологической точки зрения, лучше использовать вторую как отдельный проект по оттягиванию голосов президента, чем запускать слух, что якобы Тимошенко велела бывшей протеже взорвать Верховную Раду.
«Оттянуть голоса на выборах у той же Тимошенко Савченко вполне может. И мы даже можем быть свидетелями войны между ними не на жизнь, а на смерть. Савченко при каждой возможности будет заявлять о том, что Тимошенко — это агент Кремля», — уверен политолог.
22 в Верховной Раде Савченко могут лишить неприкосновенности, задержать и арестовать (требуется три голосования).
«В среду вопрос будет рассматриваться комитетом. Генпрокурор будет в четверг. Фракция БПП будет голосовать за все три позиции. Видео, которое вы увидите на заседании, шокирует», — пообещала в Раде представитель президента Ирина Луценко. При этом в БПП намекают, что проект Савченко — дело рук Юлии Тимошенко (выступая на соглассовете, глава фракции Артур Герасимов возложил ответственность на «Батькивщину» и «непосредственно на Юлию Тимошенко» за мандат Надежды Савченко).
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