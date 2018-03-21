Дмитрий Корнейчук: На выборах-2019 за Савченко пойдут военные

Она — это новый проект администрации Порошенко и заменяет собой шоу Саакашвили, который был также проектом Банковой. Он уже отыгран и выслан из страны по договоренности. Но под 2019 год необходимо дать народу новое шоу. Чтобы он следил за неким политиком, пострадавшим от Путина, сидя в застенках, и имитирующим борьбу с ненавистной украинской властью. На эту роль замечательно подошла Савченко», — выразил предположение эксперт.

По его мнению, основной задачей власти будет выдвижение Надежды Савченко, как технического кандидата на президентские выборы. Она может оттянуть как голоса протестного электората, так и частично голоса избирателей Петра Порошенко и представителя «Народного Фронта», которые могли бы отойти к лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко

«За Савченко должны проголосовать также и военные, которые злы на президент — что это была за война, если планируется ввод миротворцев на Донбасс? Непонятно, за что все воевали. А она будет говорить, что «Порошенко нас всех сдал, слил военных и не остановил войну, как обещал»», — прогнозирует аналитик.

При этом, по убеждению Корнейчука , с помощью Надежды Савченко не получится ударить по имиджу Юлии Тимошенко, главного конкурента Порошенко за кресло президента.

Во-первых, Тимошенко дистанцировалась от Савченко. Во-вторых, с политтехнологической точки зрения, лучше использовать вторую как отдельный проект по оттягиванию голосов президента, чем запускать слух, что якобы Тимошенко велела бывшей протеже взорвать Верховную Раду

«Оттянуть голоса на выборах у той же Тимошенко Савченко вполне может. И мы даже можем быть свидетелями войны между ними не на жизнь, а на смерть. Савченко при каждой возможности будет заявлять о том, что Тимошенко — это агент Кремля», — уверен политолог.

22 в Верховной Раде Савченко могут лишить неприкосновенности, задержать и арестовать (требуется три голосования).