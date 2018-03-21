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Столкновения под Верховной Радой: Полицейские разгоняли демонстрантов
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Столкновения под Верховной Радой: Полицейские разгоняли демонстрантов 

Украина.ру 3 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом, как пишет«Интерфакс-Украина», сообщила начальник отдела коммуникаций полиции Киева Оксана Блищик.
«Семь человек доставлены в территориальное управление полиции», — сказала она агентству «Интерфакс-Украина» в среду.
По словам Блищик, сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Между тем, по данным агентства УНИАН, столкновения демонстрантов с полицией начались после того, как правоохранители задержали нескольких митингующих. Участники акции попытались вытащить из рядов полицейских своих товарищей.
Ранее в этот день около 150 человек собрались у здания кабинета министров Украины в центре Киева с требованием отставки министра инфраструктуры Владимира Омеляна.
Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», у входа в кабинет министров была установлена сцена, с которой поочередно выступают участники акции. Митингующие развернули несколько транспарантов с надписями, критикующими деятельность Омеляна.
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