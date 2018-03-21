Столкновения под Верховной Радой: Полицейские разгоняли демонстрантов

«Семь человек доставлены в территориальное управление полиции», — сказала она агентству «Интерфакс-Украина» в среду.

По словам Блищик, сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Между тем, по данным агентства УНИАН , столкновения демонстрантов с полицией начались после того, как правоохранители задержали нескольких митингующих. Участники акции попытались вытащить из рядов полицейских своих товарищей.

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», у входа в кабинет министров была установлена сцена, с которой поочередно выступают участники акции. Митингующие развернули несколько транспарантов с надписями, критикующими деятельность Омеляна.