Розенко обнаружил высокую зарплату в $557 по всей Украине

«По информации Государственной службы занятости, на сегодня есть тысячи вакансий по Украине, заработная плата в которых превышает 15 тысяч гривен. Причем это не только Киев. Это и Харьковская, и Днепропетровская область, и Одесса, и Тернопольская и Запорожская области. То есть в целом по Украине только через службы занятости спокойно можно найти работу на такую зарплату. В частных агентствах по трудоустройству, убежден, также есть достаточно широкий выбор вакансий с достойными условиями оплаты труда», — заявил Розенко.

По его словам, правительство работает над повышением средних зарплат по Украине, а также над улучшением труда. В данном направлении, отметил вице-премьер-министр, нужна комплексная реформа, которая должна способствовать мобильности рабочей силы, расширению пакета соцуслуг и другим улучшениям.

Также Розенко заявил, что уже в октябре-ноябре этого года средняя зарплата по Украине может достичь 10 тыс. грн. или около $371.

Из-за сложной социально-экономической ситуации на Украине страну покидают люди.

«В краткосрочной перспективе мы прогнозируем, что эмиграция продолжит расти», — заявил в конце февраля директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук

В то же время он отметил, что в среднесрочной перспективе ожидается определенная конвергенция уровней заработной платы и производительности, что поможет немного успокоить ситуацию.