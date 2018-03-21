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Розенко обнаружил высокую зарплату в $557 по всей Украине
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Розенко обнаружил высокую зарплату в $557 по всей Украине 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает пресс-служба Кабинета министров Украины.
«По информации Государственной службы занятости, на сегодня есть тысячи вакансий по Украине, заработная плата в которых превышает 15 тысяч гривен. Причем это не только Киев. Это и Харьковская, и Днепропетровская область, и Одесса, и Тернопольская и Запорожская области. То есть в целом по Украине только через службы занятости спокойно можно найти работу на такую зарплату. В частных агентствах по трудоустройству, убежден, также есть достаточно широкий выбор вакансий с достойными условиями оплаты труда», — заявил Розенко.
По его словам, правительство работает над повышением средних зарплат по Украине, а также над улучшением труда. В данном направлении, отметил вице-премьер-министр, нужна комплексная реформа, которая должна способствовать мобильности рабочей силы, расширению пакета соцуслуг и другим улучшениям.
Также Розенко заявил, что уже в октябре-ноябре этого года средняя зарплата по Украине может достичь 10 тыс. грн. или около $371.
Из-за сложной социально-экономической ситуации на Украине страну покидают люди.
«В краткосрочной перспективе мы прогнозируем, что эмиграция продолжит расти», — заявил в конце февраля директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.
В то же время он отметил, что в среднесрочной перспективе ожидается определенная конвергенция уровней заработной платы и производительности, что поможет немного успокоить ситуацию.
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