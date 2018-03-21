Опрос Банки.ру: украинское решение прекратить программу экономического сотрудничества никак не отразится на России

Правительство Украины прекратило действие программы экономического сотрудничества с Россией . Опрошенные порталом Банки.ру эксперты считают, что данное решение не будет иметь никакого экономического эффекта для РФ.

«Это техническое решение — соглашение носило ритуальный характер и уже четыре года не исполняется обеими сторонами. В принципе, реальная динамика товарооборота и движения трудовых ресурсов показывает, что их движение мало зависит от политики — не считая прямых запретов и эмбарго. Межправительственные соглашения работают, только если соответствуют реальным интересам бизнеса и населения. Их наличие и отмена мало на что влияют», — считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах

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Аналогичного мнения придерживается и ведущий аналитик Центра современных инвестиционных технологий Денис Владимиров. «За 2017 год доля Украины в товарообороте Российской Федерации составила 2,1%. Отношения между странами с 2014 года не улучшались, хотя в прошлом году внешнеторговый оборот вырос на 25,6% против показателей 2016 года. Здесь больше стоит вопрос перспектив развития в сфере военно-технического сотрудничества», — комментирует эксперт.

Как отмечает управляющий активами Global Capital Александр Григоренко , подобные заявления, постановления, угрозы и попытки заставить Россию отреагировать будут продолжаться и дальше, пока идет подготовка к процессу выборов президента и весеннего отчета «спонсорам».

«Экономика Украины даже в 2018 году все еще сильно связана с Россией, а товарооборот в 2017 году увеличился на 240 млиллионов долларов, поэтому украинские предприятия продолжат закрываться еще быстрее, а вот Россия уже подстраховалась и создала параллельные технологические цепочки (пока, не полностью, конечно), поэтому потери от решения Кабмина Украины будут на уровне статистической погрешности», — говорит Григоренко.

По его мнению, ухудшение условий жизни на Украине приведут к получению Россией дополнительного притока людей в качестве демографического фактора, а отсутствие каких-либо дальнейших реальных рычагов воздействия на РФ (кроме газовой трубы) приведет к тому, что любые инициативы оттуда не будут восприниматься совсем.