Главный враг Украины: Налоговая амнистия отменяется из-за МВФ

«Действительно, МВФ против налоговой амнистии в любой форме. Они против, потому что опыт других стран показывает, что далеко не везде это сработало. Прежде чем вводить «нулевую декларацию», надо провести консультации и показать МВФ, а главное — всем украинцам, для чего это нужно и в каком пакете это будем вносить», — рассказал он.

По его словам, на данный момент рассматривается инициатива о внесении законопроекта о «нулевой декларации» и косвенные методы в пакете с BEPS. Однако сама «нулевая декларация» не входит в требования программы BEPS (план действий ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения — ред.)

«Идею «нулевой декларации» мы поддерживаем, но сначала нужно ускорить реформу ГФС, а она сейчас продвигается не очень активно. При таких условиях введение «нулевой декларации» и косвенных методов прямо сейчас несет значительные риски: одни воспользуются этим для получения индульгенций, а против других этот инструмент будет использован для давления», — добавил министр.

Ранее экономист Даниил Монин заявил, что власть будет блокировать любые инициативы, которые приведут к большей свободе мелкого и среднего предпринимательства.