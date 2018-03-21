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Главный враг Украины: Налоговая амнистия отменяется из-за МВФ
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Главный враг Украины: Налоговая амнистия отменяется из-за МВФ 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью Интерфакс-Украина.
«Действительно, МВФ против налоговой амнистии в любой форме. Они против, потому что опыт других стран показывает, что далеко не везде это сработало. Прежде чем вводить «нулевую декларацию», надо провести консультации и показать МВФ, а главное — всем украинцам, для чего это нужно и в каком пакете это будем вносить», — рассказал он.
По его словам, на данный момент рассматривается инициатива о внесении законопроекта о «нулевой декларации» и косвенные методы в пакете с BEPS. Однако сама «нулевая декларация» не входит в требования программы BEPS (план действий ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения — ред.)
«Идею «нулевой декларации» мы поддерживаем, но сначала нужно ускорить реформу ГФС, а она сейчас продвигается не очень активно. При таких условиях введение «нулевой декларации» и косвенных методов прямо сейчас несет значительные риски: одни воспользуются этим для получения индульгенций, а против других этот инструмент будет использован для давления», — добавил министр.
Ранее экономист Даниил Монин заявил, что власть будет блокировать любые инициативы, которые приведут к большей свободе мелкого и среднего предпринимательства.
Требованиями МВФ на Украине также объясняют повышение тарифов на газ для населения и предпринимателей, однако, как заявлял президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, таких пунктов в договоре Украины с МВФ не значится.
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