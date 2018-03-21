Порошенко запретил проносить оружие в Раду

"В соответствии с Законом к помещениям, где работают Верховная Рада Украины, Президент Украины, Кабинет Министров Украины , а также помещениям, где работают другие органы государственной власти Украины и относительно которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием", — говорится в сообщении.

Также в эти здания запрещено проносить взрывчатые вещества, боеприпасы, муляжи оружия, горючие вещества и легковоспламеняющиеся предметы.