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Экономист: Киев сводит отношения с Россией до «самого меньшего»
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Экономист: Киев сводит отношения с Россией до «самого меньшего» 

РИА Новости 2 часа назад
Кабмин Украины проголосовал за прекращение программы экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 года, передает корреспондент РИА Новости.
"Принято единогласно", — сказал премьер Владимир Гройсман после вынесения вопроса на обсуждение.
Свой шаг Киев объясняет попыткой переориентировать экономику и «национальными интересами страны».
"Будем делать все, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине", — сказал ранее Гройсман в интервью телеканалу «112 Украина».
Программу экономического сотрудничества стороны подписали в июне 2011 года. Она предусматривает углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций и обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.
Кроме того, на этой неделе украинский МИД подготовил предложения о выходе страны из СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
В эфире радио Sputnik главный эксперт аналитического агентства «ФинЭк» Михаил Беляев выразил мнение, что при такой политике Киева все будет идти к окончательному свертыванию отношений двух стран.
"Экономические отношения России и Украины сейчас, конечно, далеки от нормальных. Но мы понимаем, что есть правительственная риторика (в основном она звучит со стороны Украины) — крайне недружелюбная по отношению к России. Зачастую она оставалась на уровне деклараций и общего фона. Но есть и «второй слой» — реальных хозяйственных отношений. Поскольку прежняя экономика СССР строилась по принципу взаимосвязанности, а Украина была важным индустриальным кластером, то на уровне хозяйственных отношений связи с Россией продолжаются, несмотря на крайне негативную общую ситуацию. Но нынешние заявления Украины направлены на то, чтобы даже такой фон для хозяйственных отношений не был благоприятным. Все будет идти к свертыванию отношений между Россией и Украиной, и уже в ближайшее время они окажутся лишь на самом необходимом уровне. То есть все будет сведено до минимума миниморума (minimum minimorum, латынь, самое меньшее — ред.). До тех пор, пока когда-то, на что я очень надеюсь, будут нормализованы отношения между двумя соседними государствами", — сказал Михаил Беляев.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — «ВКонтакте».
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!
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