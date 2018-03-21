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Путин и Трамп обсудили Украину
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Песков убежден в верности формулировок об Украине в сообщении о беседе Путина и Трампа 

ТАСС 51 минуту назад
Формулировка "внутриукраинский конфликт", фигурирующая в релизе по итогам разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, не вызывает вопросов. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Конечно, это конфликт на Украине. А какой это еще конфликт?" — сказал он, отвечая на вопрос, согласна ли американская сторона с такой формулировкой и не считает ли происходящее на Украине российско-украинским конфликтом. — Нет, так вопрос не ставится".
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся во вторник. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, лидеры обсудили целый комплекс вопросов. Украинская проблематика среди них также упоминалась.
"Обсуждались сирийская проблема и внутриукраинский кризис. С обеих сторон отмечена необходимость достижения скорейших сдвигов в их урегулировании", — говорилось в сообщении Кремля.
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