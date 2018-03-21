Порошенко будут судить по законам Украины

Преступлениями Порошенко займется Украинский народный трибунал, состоящий из граждан Украины

Члены инициативной группы приняли во вторник устав и определили состав Народного трибунала по военным преступлениям украинских властей в Донбассе. Мероприятие прошло в Донецке . Дела и материалы по преступлениям будут рассматриваться в рамках украинского законодательства и норм международного права.

«Мы проводим рабочее организационное заседание Народного трибунала по военным преступлениям Украины. Все присутствующие ознакомлены с текстом устава. Он разработан с учетом международного законодательства», — отметила представитель инициативной группы, адвокат из Донецка Елена Шишкина.

За принятие документа единогласно проголосовали все присутствующие на заседании.

В качестве председательствующих в судебном процессе избраны юристы Елена Шишкина, Любовь Батяшева и Татьяна Кравченко . Обвинителем назначен адвокат Сергей Кожемякин, в роли защитника выступит Елена Гридина.

«Считаю, что участие защитника является обязательным, так как любому человеку гарантировано право на защиту его интересов в суде», — пояснила Гридина.

Присяжных заседателей определили с помощью жеребьевки: из всех заявок, поступивших на горячие линии Народного трибунала, выбрано 12 человек.

Еще 15 марта инициативная группа граждан Украины проживающих в Донецке и Луганске объявила о создании Народного трибунала по военным преступлениям украинских властей в Донбассе.

«Информируем вас, что сегодня будет направлен официальный вызов подсудимых на первое судебное заседание, которое пройдет в Донецке 26 и 27 марта», — подчеркнула Шишкина. По ее словам, все желающие могут направить туда вопросы, предложения, замечания, а также оставить заявку для участия в Народном трибунале.

«Предоставляем подсудимым право присутствовать на заседании, — пояснил в свою очередь адвокат Сергей Кожемякин. — Мы также сможем обеспечить онлайн-связь, если они физически не захотят приехать в Донецк». «В ходе рабочего оргзаседания было принято единогласное решение: суд будет называться Украинский Народный Трибунал», — подытожила Шишкина. Она также уточнила, что вызов подсудимых будет осуществлен по электронной почте в адрес президента Украины Петра Порошенко и других фигурантов.

Алексей Журавко. «Порошенко, Турчинов, Парубий и другие, которые отдали приказ расстреливать мирных жителей, уничтожая Донбасс, конечно же, в конечном счете понесут наказание. И трибунал в этом случае свое дело сделает — будут изучены все неоспоримые доказательства их вины. Это и Одесса, и учиненный ими кровавый Майдан, расстрел правоохранительных органов, Мелитополь, Мариуполь и другие города, где они бесчинствовали, отдавая приказы уничтожить народ», — отметил экс-парламентарий. «Я считаю, день расплаты придет — дыма без огня не бывает. И если Донбасс заявил, что такой трибунал необходим, и он будет, значит, день суда над элитами настанет. В это верит большая часть украинцев», — заявил Журавко в интервью ФАН. Трибунал сделает свое дело, считает бывший депутат Верховной рады