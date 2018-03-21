Киев обвинил ополченцев в срыве разведения сил в Станице Луганской

Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) в Донбассе обвинила ополченцев в очередном срыве разведения сил и средств в районе Станицы Луганской в Донбассе.

"Боевики обстреливают позиции близ Станицы Луганской, чтобы разведение войск не состоялось", — говорится в сообщении СЦКК, которое в среду в Facebook обнародовал пресс-центр военной операции украинских силовиков. Четырнадцатого марта участники контактной группы на заседании в Минске договорились о разведении сторонами конфликта сил и средств у Станицы Луганской 18 марта при отсутствии обстрелов на данном участке. Однако в ЛНР в воскресенье, 18 марта, заявили, что украинские силовики сорвали разведение сил и средств у Станицы Луганской.

Согласно сообщению, ополченцы "продолжают нарушать режим тишины на участке, где планируется разведение сил и средств сторон в районе населенного пункта Станица Луганская". Сообщается, что об этом обстреле украинская сторона в СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.