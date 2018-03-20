Как правильно говорить по русски «на Украине» или «в Украине»

В последние годы не утихают споры о том, как же правильно произносить «на Украину » или «в Украину». Россияне — да и многие украинцы тоже — привыкли к первому варианту, но украинские филологи настаивают на правильности второго.

Мнение российских специалистов-языковедов

В 2014 году Владимир Путин , выступая с речью в Госдуме , использовал словосочетание «на Украине». Другие видные деятели тоже неоднократно применяли — и до сих пор применяют — именно такой вариант.

Прокомментировал российско-украинские споры на эту тему русский лингвист, профессор и ректор Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина Юрий Прохоров . По словам ученого, все они — результат перевода языковых вопросов в политическую плоскость. Употребление словосочетания «на Украину» давно сложилось исторически. Даже Тарас Шевченко — прославленный певец и пропагандист украинской национальной идеи — использовал его в своем «Заповіті»:

«Як умру, то поховайте Мене на могилі Серед степу широкого На Вкраїні милій…»

Российские языковеды считают, что такой вариант является правильным с точки зрения грамматики и синтаксиса русского языка. Норма закреплена в учебнике «Грамматическая правильность русской речи» за 2001 год под редакцией Л. К. Граудиной, Л. П. Катлинской и В. А. Ицковича.

Позиция украинской стороны

Украинские власти с такими аргументами не согласны. В 1993 году на государственном уровне как единственно верный был утвержден вариант «в Украину» (по аналогии со словосочетаниями «в Россию », «в Германию », «в Чехию » и т. д.). Таким образом новая страна в лингвистической плоскости закрепила свой независимый территориальный статус. Больше Украина не желает быть «окраиной», «на» которую можно выехать и «с» которой можно вернуться.

С этой позицией согласны многие русские классики. Л. Н. Толстой, А. П. Чехов и А. С. Пушкин писали в своих великих произведениях именно «в Украину». Такой вариант можно встретить в «Войне и мире», пушкинской «Полтаве», чеховских письмах к драматургу Ивану Леонтьеву.

Несмотря на то что в русских учебниках легитимной по-прежнему признается только форма с предлогом «на», некоторые подвижки на пути урегулирования сложного вопроса наметились уже давно. В 2009 году Институт русского языка им. В. В. Виноградова признал, что начиная с 1993 года в официальных документах государственного значения предпочтительно и правильно писать «в Украину». При этом в устной речи россияне имеют полное историческое право использовать тот вариант, к которому привыкли.