На Украине призвали разорвать дипотношения с РФ

Львовский областной совет принял решение обратиться к высшему руководству Украины с требованием разорвать дипломатические отношения с Россией. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.
«Своими последними действиями Российская Федерация продолжает демонстративно пренебрегать территориальной целостностью Украины, международными договорами и принципами цивилизованного общества», — говорится в заявлении.
Депутаты Львовского облсовета также выступили за введение визового режима для российских граждан.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил разорвать программу экономического сотрудничества с Россией.
Ведущий научный сотрудник Российского института стратегического исследования Олег Неменский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил слова Гройсмана.