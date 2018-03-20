На Украине призвали разорвать дипотношения с РФ

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Львовский облсовет призвал разорвать дипотношения с Россией 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Львовский областной совет принял решение обратиться к высшему руководству Украины с требованием разорвать дипломатические отношения с Россией. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.
«Своими последними действиями Российская Федерация продолжает демонстративно пренебрегать территориальной целостностью Украины, международными договорами и принципами цивилизованного общества», — говорится в заявлении.
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Депутаты Львовского облсовета также выступили за введение визового режима для российских граждан.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил разорвать программу экономического сотрудничества с Россией.
Ведущий научный сотрудник Российского института стратегического исследования Олег Неменский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил слова Гройсмана.
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