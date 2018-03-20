Лукашевич: В ОБСЕ меняется отношение к украинскому национализму

Александр Казимирович, можно ли говорить о том, что в ОБСЕ в последнее время стало меняться отношение к украинским националистам?

Александр Лукашевич : Да, можно. Этой проблеме стали уделять больше внимания наблюдатели СММ ОБСЕ. Хотя, конечно, все еще недостаточно. Просим СММ подготовить тематический доклад о деятельности радикалов-националистов на Украине и попустительстве властей их выходкам.

Националистов в ОБСЕ старались не замечать, пока целью их нападок оставалось только то, что связано с Россией и общей историей в рамках СССР. Хотя последние нападения на Российский научный и культурный центр в Киеве вызвали отторжение у большинства государств-участников.

Украинские власти пытаются замаскировать национализм под псевдопатриотизм, представить прошлых преступников, вроде С. Бандеры, и нынешних их последователей — неонацистов в качестве защитников страны. На Западе все еще продолжают поощрять такую недальновидную позицию, рассчитывая, что украинский национализм сможет остаться в рамках русофобии. Однако рамки эти стали тесны. Участились нападки на других соседей Украины. Нашумевший закон об образовании немного приоткрыл коллегам глаза.

Отношение к украинскому национализму меняется медленно, но неуклонно. Это касается не только проявлений ксенофобии, антисемитизма, пренебрежения к принципу верховенства закона. Проблема украинского национализма, уверен, еще заявит о себе в полный рост. Она требует коллективного международного ответа, в т.ч. со стороны ОБСЕ, ее институтов — БДИПЧ, Верховного комиссара по делам нацменьшинств, Представителя по свободе СМИ.

Недавно было усилено наблюдение со стороны СММ в самом западном регионе Украины — в Закарпатье. Связано это с участившимися случаями нападений на представителей венгерской общины. Были сообщения о поджоге венгерского культурного центра в Ужгороде , о массовом повреждении автомобилей с венгерскими номерами.

Выходки националистов весь мир мог наблюдать и 18 марта. В российских загранучреждениях в т.ч. на Украине были организованы участки для голосования. Националисты устроили рядом с ними вакханалию, а правоохранительные органы им не мешали, а, напротив, блокировали проход российских граждан на избирательные участки.

Выходки украинских националистов весь мир мог наблюдать и 18 марта

Признательны руководству СММ за то, что российским наблюдателям в ее составе была предоставлена возможность выехать к избирательным участкам. Из-за решения украинских властей они не смогли проголосовать. Благодарим наблюдателей СММ также за то, что они зримо присутствовали вблизи российских загранучреждений на Украине и смогли задокументировать имевшие место инциденты. Будем привлекать внимание мировой общественности к этим безобразиям и нарушениям со стороны украинских властей норм международного права и обязательств ОБСЕ в области обеспечения права на свободное волеизъявление, на участие в выборах.

Находящиеcя в Донбассе наблюдатели от ОБСЕ регулярно констатируют нарушения перемирия. Тем не менее, провокационное поведение Киева в ОБСЕ похоже не сильно критикуют. Отчего так?

Александр Лукашевич: Мы, например, активно используем площадку ОБСЕ для критики Киева за провокационные действия. Здравомыслящие государства-участники ОБСЕ это слышат, принимают к сведению, учитывают в своей работе. Отдельные страны, способные к самостоятельному мышлению, также не стесняются указывать на наиболее вопиющие случаи, например, на угрожающие масштабы концентрации военной техники ВСУ в Донбассе, на провокационные обстрелы вблизи расположения наблюдателей ОБСЕ, на очевидные факты нарушения прав русскоязычного населения на Украине, притеснений Украинской православной церкви Московского Патриархата.

Из последних событий крайне примечательные примеры — обстрелы украинскими силовиками персонала Донецкой фильтровальной станции (ДФС). В начале марта несколько раз был обстрелян автобус, который возит работников ДФС. К счастью, никто не пострадал. Только автобус получил серьезные повреждения. После этого случая руководство ДФС даже собиралось приостановить работу станции из-за угрозы жизни людей. Здесь пришла на помощь Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Ее наблюдатели сопровождали автобусы с работниками станции, и инцидентов удавалось избегать. По имеющимся данным, до 31 марта патруль СММ будет осуществлять усиленный мониторинг ситуации с безопасностью при передвижении служебного транспорта на ДФС.

В целом, однако, надо иметь в виду, что позиция США и тех, кто идет в их фарватере, не предполагает какой-либо объективности по украинскому кризису. Они руководствуются только политической целесообразностью так, как они ее понимают. В первую очередь, это атака на Россию. Если послушать американцев, то Киев безупречен, даже якобы демонстрирует «решительную волю» к выполнению Минских договорённостей.

В том, что касается позиции стран Евросоюза , то там тоже есть группа апологетов киевского режима, которая блокирует публичные проявления критики в отношении Киева.

Тем не менее, правда пробивает себе дорогу, в том числе благодаря докладам наблюдателей СММ ОБСЕ, которые, надо отметить, скованы весьма жесткими требованиями к отчетности. Наблюдатели имеют право фиксировать только те сведения, которые они лично видели/слышали. Поэтому в докладах почти никогда не встретишь четкого указания на стрелявшую сторону. В присутствии наблюдателей ВСУ не стреляют, а когда стреляют, то заботятся о том, чтобы наблюдателей рядом не было. В ход идут минные заграждения — реальные или бутафорские, но также применяется и тактика ночных обстрелов, когда патрули СММ находятся в местах постоянной дислокации. Иногда, правда, ВСУ теряют бдительность и открывают стрельбу совсем близко от расположения наблюдателей. Так уже было под Попасной, где у СММ опорный пункт. В 500 метрах от нее минометная батарея ВСУ 22 февраля открывала огонь, наблюдатели прятались в специально оборудованный подвал, а наутро эвакуировались. Так происходило уже неоднократно.

Постоянно работаем над тем, чтобы неудобная правда о событиях в Донбассе достигала ушей и отчетов государств-участников ОБСЕ.

Эксперты утверждают, что президент Украины Петр Порошенко резко изменил боевую стратегию в Донбассе. Может ли ОБСЕ помешать официальному Киеву окончательно выйти из Минских соглашений?

Александр Лукашевич: ОБСЕ — это организация, где решения принимаются консенсусом. Требуется согласие или отсутствие возражений каждого из государств-участников. Из-за позиции Украины и США, как ни парадоксально, ОБСЕ с 2014 г. так и не смогла одобрить документ, который бы закреплял поддержку Минских договоренностей со стороны всех 57 стран. Даже предложение упомянуть резолюцию 2202 СБ ООН , которая утвердила минский «Комплекс мер», вызывает весьма нервную реакцию.

При этом вряд ли Киев пойдет на официальную денонсацию Минских соглашений. Тем более, что никакие заявления украинской стороны не повлияют на международно-правовой статус «Комплекса мер» — он утвержден СБ ООН. Продолжать саботаж киевские власти вполне могут, чем они и занимаются уже более трех лет.

"Весеннее" перемирие, несмотря на попытки его нарушить, действует с 5 марта. Рассчитываем, что Киев все-таки продемонстрирует приверженность стратегии мира, а не войны. Будем внимательно следить, в т.ч. при помощи СММ ОБСЕ. Как известно, представители Донецка Луганска выступили с предложением укрепить перемирие новой договоренностью о подтверждении режима прекращения огня с 1 апреля в связи с пасхальными праздниками. Рассчитываем, что в конечном счете удастся добиться прочного и постоянного прекращения огня, а затем и приступить к отводу от линии соприкосновения тяжелой техники.

В Европе все больше политиков открыто говорят о необходимости вернуться к взаимовыгодному и полноценному сотрудничеству с Россией. А в ОБСЕ какие настроения сейчас наблюдаются? Потеплело? Или все еще заморозки?

Александр Лукашевич: Признаки «оттепели» пробивают себе дорогу, но полноценно «весна» в свои права еще не вступила. Ведь атмосфера внутри ОБСЕ является отражением настроений в столицах ее государств-участников, и именно там прежде всего должна созреть востребованность разрядки. Сдерживает этот процесс инерция мышления США и их европейских союзников, инициировавших под предлогом внутриукраинского кризиса и событий в Крыму политику «сдерживания» России. В качестве «наказания» за наши неправильные с их точки зрения действия избрали тактику «заморозки» сотрудничества по ключевым вопросам повестки дня ОБСЕ. Для нас и многих других государств-участников ее несостоятельность была очевидна с самого начала, западным же партнерам требуется время для того, чтобы осмыслить и принять эту данность.

Особенность глобализированной эпохи в том, что запускаемые государствами процессы действуют и ровно в обратном направлении. ОБСЕ не исключение, поскольку абсолютное большинство вызовов, ответы на которые она призвана искать, актуально для всех ее участников. То есть «наказывая», как им казалось Россию, партнеры фактически наказывают себя. Соответственно и урон от противостояния несут все стороны. Осознание этого простого факта внутри Организации ширится.

Видны попытки нащупать конструктивное зерно, перезапустить разговор, хотя бы выборочно, по ограниченному кругу тем. Определенные надежды связываются, в частности, с т.н. структурированным диалогом о вызовах безопасности в регионе ОБСЕ. Он способен заложить основу для ухода от монологов, псевдо-дискуссий и обмена несменяемыми аргументами. Иными словами, площадка и подходящий формат в наличии, дело — за политической волей. У России она есть.

Как в ОБСЕ отреагировали на подписанный Порошенко закон о «реинтеграции Донбасса»?

Александр Лукашевич: У большинства государств-участников этот закон вызвал настороженную реакцию. В ОБСЕ со стороны западных стран прозвучали слова надежды, что Киев останется приверженным Минским договорённостям. Если перевести с дипломатического языка, то это предостережение. Только американцы делают вид, что все остается в разумных рамках — в их логику, видимо, такой закон полностью укладывается.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москалькова обратилась к ООН и ОБСЕ с просьбой не допустить перехода школ в Латвии к обучению только на латышском языке. Как Вы оцениваете действия латвийских властей? И что в состоянии сделать ОБСЕ в этой ситуации?

Александр Лукашевич: Должен сразу оговориться, что проблема далеко не нова и с течением времени только усугубляется в результате целенаправленной политики латвийских властей по переводу образования в школах национальных меньшинств исключительно на латышский язык. В конце прошлого года официальная Рига , видимо, решила поставить «точку» в данном вопросе. Кабинет министров Латвии одобрил доклад Министерства образования и науки о полном переводе обучения на латышский язык с 2021 года.

Если судить по официальным заверениям, эта так называемая реформа будет проведена якобы постепенно. Однако ее осуществление начнется уже в следующем году. При этом призывы общественных организаций сохранить русские школы и автономию учебных заведений национальных меньшинств не находят поддержки у правительства. По сути, игнорируются. Рига своими действиями нарушает не только взятые на себя международные обязательства, но и базовые принципы, на которых строится ОБСЕ. Напомню, что в соответствии с Хельсинкским Заключительным актом все государства-участники обязались предоставлять лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, полную возможность фактического пользования правами человека и основными свободами.

В образовательной политике Латвии налицо все признаки этнической нетерпимости по отношению к учащимся, педагогам и представителям администраций русскоязычных учебных заведений. На протяжении уже двадцати лет правила Кабинета министров постепенно изменяются с целью сократить количество предметов, которые преподают на русском языке. В настоящее время в старших классах школ национальных меньшинств на латышском языке проводится 60% уроков. Теперь же в ближайшие 2-3 года этот показатель правительство намерено довести до 100%.

Директора русскоязычных школ крупнейших городов Латвии озабочены полным отсутствием подготовленных специалистов, которые могли бы вести на должном уровне учебный процесс на неродном для учеников языке. Родители учащихся и руководители администраций большинства учебных заведений исходят из того, что такая «реформа» ухудшит успеваемость школьников и в конечном итоге поставит их в неравные условия как на рынке труда, так и при поступлении в вузы.

Таким образом, действия правительства Латвийской Республики в сфере образования являются продолжением дискриминационной политики, направленной на принудительную ассимиляцию русскоязычного населения, и идут вразрез с концепцией сплочения и интеграции русской и латышской общин, о которой в Латвийской Республике так много говорится на самом высоком уровне. На это обстоятельство обращал внимание Министр иностранных дел России С. В. Лавров в своем недавнем послании на имя Генерального секретаря ОБСЕ Т. Гремингера.

Справедливости ради надо отметить, что в латвийских политических кругах хотя и редко, но раздаются вполне трезвые голоса. Напомню о реакции Президента Латвии Р. Вейониса, который прямо заявил о неготовности образовательной системы страны к такого рода преобразованиям.

Мы регулярно ставим в ОБСЕ вопрос о недопустимости дискриминации русскоязычного населения Латвии, как, впрочем, и других стран Прибалтики. Обращаемся и к Верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств. В его обязанности входит (цитата по мандату) «обеспечивать раннее предупреждение и, в соответствующих случаях, срочные действия в отношении связанных с проблемами национальных меньшинств напряженных ситуаций, которые потенциально способны перерасти в конфликт». Рекомендации, которые он подготовил для государств-участников, затрагивают и сферу образования. У нас налажено плотное взаимодействие с этим институтом.

Иными словами, все необходимые инструменты для реализации государствами своих обязательств в отношении национальных меньшинств в ОБСЕ имеются. В случае с Латвией проблема заключается в отсутствии у властей политической воли следовать им. Ситуация усугубляется и тем, что партнеры Риги по Евросоюзу, несмотря на имеющиеся в ЕС значительные наработки и обязательства в правозащитной сфере, стараются избегать критики в адрес Латвии. Классические «двойные стандарты» в угоду политической конъюнктуре. Но мы продолжим энергично добиваться от Риги соблюдения прав российских соотечественников.

* Это расширенная версия текста, опубликованного в номере «РГ»