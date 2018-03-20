Украина в ловушке реформ

Украине готовят очередное повышение тарифов, на фоне очередного этапа урезания социальных льгот. Стало известно, что с 1 апреля «Нафтогаз» намерен на 62% увеличить цену на газ для промышленных предприятий и населения Украины. Вместо 4942 гривен за тысячу кубометров украинцы будут платить около 8030 гривен за ту же самую тысячу «кубиков». Причем, уже известно, что осенью эта цена может вырасти до 8530 гривен — то есть, на 73% относительно текущей цены за тысячу кубометров.

По мнению экспертов, это приведет к очередному витку кризиса коммунальных неплатежей — ведь за минувший год газовые долги украинцев выросли более чем на 330% и в целом составляют 26 млрд грн. Потому что даже с учетом субсидий украинцам придется отдавать за газ практически всю пенсию — особенно, следующей зимой, в холода, которыми была богата нынешняя зима.

При этом, им наверняка напомнят, что они должны благодарить за это президента Петра Порошенко , который лично пообещал поднять цены на газ во время давосской встречи с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард — в обмен на новый кредит для обслуживания старого долго. А основанием для энного с момента победы Евромайдана повышения тарифов стали требования МВФ, согласно которым цены на природный газ на внутреннем рынке должны быть повышены до уровня импортного паритета. Что, в принципе, предусматривает возможность повышать их до бесконечности.

Лагард Порошенко

Между тем, по данным украинского правительства уже сегодня на игле субсидий сидит до 60% украинцев. Повышение цен на газ, за которым последует общий рост коммуналки — в первую очередь, скачок расценок за отопление и горячую воду — может дополнительно увеличить это число до 90%, придавая всему происходящему характер откровенного кафкианского абсурда. По сути, поднимая тарифы, власти заведомо соглашаются с тем, что граждане не в состоянии оплачивать их в силу своих низких доходов, и не всегда способны для это даже при получении субсидий. Но воля кредиторов оказывается сильнее экономических интересов страны, или даже элементарного здравого смысла, который подсказывает, что с голого нельзя содрать больше одной шкуры.

Таким образом, можно констатировать — навязанные МВФ реформы не только не способствуют реальному реформированию коммунальной и энергетической системы страны, но загоняют ее в бесконечный порочный круг. Западные финансовые институции требуют от Банковой поднять тарифы, а украинская власть пытается смягчить это повышение подушкой льгот — чтобы избежать социального взрыва ограбленных до нитки людей. И формирует этим огромную, многомиллионную армию льготников. После чего все то же МВФ заставляет Порошенко и Гройсмана сократить или ликвидировать льготы для населения — чем все активнее занимаются наши чиновники.

16 марта украинский Кабмин без особого шума согласовал постановление о переводе льгот на проезд на общественном транспорте в наличную форму. В результате этой реформы льготники уже не смогут совершать неограниченное количество бесплатных поездок. Их число будет ограничено так называемым социальным минимумом, под который подпадают дети до 6 лет, пенсионеры, чернобыльцы, участники боевых действий и инвалиды. Они получат право на 30 оплачиваемых поездок на общественном транспорте, на общую сумму около 200 гривен в месяц — в среднем, по полпоездки в день. Все остальное нужно будет оплачивать за свой счет.

За распределение этих поездок по видам транспорта будут отвечать местные бюджеты — к примеру, ожидается, что в Киеве льготники получат право на 7 бесплатных поездок к метро, 5 поездок в трамвае, на троллейбусе и в автобусе, плюс 8 поездок на пригородных маршрутках. А это ударит по карману работающих граждан, которые, к примеру, ездят в метро и трамвае минимум два раза в сутки. Причем, лица, не имеющие киевскую прописку, вдобавок должны будут выбивать у местной власти право на эти немногочисленные бесплатные поездки.

Конечно, эксперты настаивают на том, что система льгот на проезд давно нуждается в пересмотре — поскольку жители села крайне редко пользуются услугами общественного транспорта, и заинтересованы в монетизации. Однако, проблема в том, что в нищей стране, где люди едва сводят концы с концами, наличная форма оплаты льгот заставит людей еще сильнее затянуть пояса. Ведь бюджеты бедных семей рассчитаны впритык, и они во многом выживают за счет подобных льготных лазеек. Ликвидируя их, власти не смогут сэкономить значительные средства, но зато приобретут еще больше врагов в и без того разогретом ненавистью обществе. Скорее всего, у Порошенко понимают эту угрозу — но не могут позволить себе пойти против «рекомендаций» МВФ, которые давно приобрели откровенно ультимативный характер, унизительный для суверенитета любого уважающего себя государства.

В чем состоит извечная проблема украинской реформаторской политики, которая всегда приводит страну к еще худшим показателям, чем они были на входе? Беда в том, что все реформы, о которых так радостно отчитывается украинская власть — в частности, реформа медицины, образования и социальной сферы — направлены на то, чтобы проводить в жизнь жесткую политику экономии. Государство изо всех сил пытается сэкономить на своих гражданах, затыкая недовольные рты копеечной подачкой социальных льгот. Но и ее теперь пробуют отбирать, веря в то, что сломанный постоянными унижениями народ стерпит все.

Ближайшее будущее покажет, оправдается ли этот расчет украинских чиновников.