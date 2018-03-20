У Порошенко один выход: объявить войну и тут же сдаться

Что касается партий, то здесь ситуация так же весьма причудлива. В лидеры, помимо самой «Батькивщины», выбились популистские партии, а так же партии-пустышки, за которыми нет ни структур, ни реальных политических сил и депутатов в представительных органах власти. А Блок Петра Порошенко проходит в новый парламент с едва уловимым преимуществом — 6,6% без возможности формировать коалиционное большинство.

Кто и как заказывал музыку

Сами по себе рейтинги, конечно, интересны скорее все-таки теоретически, чем практически.

Во-первых, до выборов, если они пройдут в назначенный срок, президентских — больше года, а парламентских — полтора года То есть за это время в политической жизни страны многое может еще поменяться. Так за полгода (с сентября 2017-го) рейтинг Тимошенко увеличился с 17,8 процентов до 24,6, то есть на треть. А вот рейтинг Порошенко, наоборот, за это же время упал почти вдвое — с лидеров в сентябре 2017-го (18,3%) до явных аутсайдеров (9,8%) в марте 2018-го.

Во-вторых, сам рейтинг проводился, как утверждает КМИС, по заказу одной из партий, которую социологи называть отказываются. И поэтому остается непонятным, кто формировал список лидеров, и почему в нем не оказалось, например, фронтмена «Океана Эльзы» Святослава Вакарчука и главы Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника? Ведь в некоторых других рейтингах они присутствуют. Поэтому, тут всё-таки важны не конкретные цифры, а тенденция. И она для Порошенко весьма тревожная.

В лидеры попали популисты и клоуны

Например, прорвавшийся в список лидеров Анатолий Гриценко с его партией «Гражданская позиция» (третье место в личном рейтинге и пятое — партии), на самом деле, как это хорошо знают эксперты, не имеет никакой партии и представляет только самого себя — за ним нет не только внушительных политических сил, но даже и серьезных бизнесменов. В последних президентских выборах Гриценко участвовал под лозунгом «Первый непроходной», прямо указывая на то, что не сможет занять какого-либо существенного места в итоговом голосовании.

Пресс-брифинг кандидата на пост президента Украины Анатолия Гриценко

Зато ныне Гриценко поднялся за счет умелого политического маневрирования и… Facebook. В свое время он горячо поддержал «прорыв» Михаила Саакашвили через польско-украинскую границу. Потом, когда Саакашвили стал звать всех на МихоМайдан, Гриценко аккуратно его «слил». По сути, Гриценко использовал Саакашвили в качестве тарана власти — поддерживая любые деструктивные действия бывшего грузинского президента и всегда вовремя «отскакивая», когда Саакашвили начинал заигрываться и с властью и с населением. Все свои заявления и действия Гриценко транслировал исключительно через Facebook. И в результате он — на третьей позиции среди нынешних политических лидеров страны.

Любопытна история лидерства и еще одного персонажа, руководителя и основателя партии «За жизнь» Вадима Рабиновича . В личном рейтинге он на 6-ой позиции, почти на одном уровне с нынешним президентом Петром Порошенко и лидером Оппозиционного блока (ОБ) Юрием Бойко

Кандидат в президенты Украины Вадим Рабинович

Рабинович попал в нынешний состав парламента страны по спискам «Оппоблока». Однако спустя некоторое время разошелся со своей фракцией и в политике, и в личных отношениях. Создал партию «За жизнь», организовал регулярные митинги с участием обманутых вкладчиков у Национального банка Украины с требованиями посадить бывшую главу НБУ Валерию Гонтареву , когда та еще не была бывшей. Никакой партии по-настоящему у него нет. Зато Рабинович рассказывает анекдоты про Рабиновича в соцсетях и ведет гневную антипрезидентскую и антиправительственную программу на одном из телеканалов. В «Оппоблоке» его считают отщепенцем, а во властных структурах «клоуном».

Еще один рейтинговый политик Олег Ляшко. Вместе со своей партией занял второе место и в рейтинге лидеров и в рейтинге политических движений. В свое время был членом тимошенковской «Батькивщины» — по ее спискам попал в парламент. Но потом из партии вышел, а в 2014 году на волне популярности у маргинальной части населения создал свой именной проект — «Радикальную партию Олега Ляшко». Знаменит тем, что был многократно бит представителями почти всех парламентских фракций — и в стенах Верховной Рады и вне ее. А еще тем, что всегда выступал с ярыми антироссийскими лозунгами и, в тоже время, неоднократно обещал представить общественности доказательства коррупции президента и его окружения. Но не представил ни одного факта и почти всегда голосовал за пропрезидентские и проправительственные проекты.

Олег Ляшко шарики поцелуи

На самом деле «Радикальная партия Ляшко», как и ее лидер — это такой симулякр оппозиции, с соответствующей риторикой но с неизменной ориентации на власть. И то, что именно такие лидеры и такие партии, помимо самой Тимошенко и ее «Батькивщины» возглавляют рейтинг лидеров и партий на Украине — результат политики, которую проводит в стране режим Порошенко.

Чума на оба ваших дома

Лидер электоральных предпочтений Юлия Тимошенко как раз та самая «чума», которую Шекспир предлагал наслать «на оба ваших дома». В том смысле, что она, в случае победы на президентских выборах, продолжит с куда большей изощренностью преследовать команду бывшего президента Виктора Януковича , потому что именно эта команда подвергла ее наиболее жестоким унижениям, отправив в Качановскую женскую колонию. Но не оставит она и камня на камне от окружения Петра Порошенко и, скорее всего, и его бизнеса на Украине, поскольку Порошенко и Тимошенко давние и непримиримые враги. А в случае проигрыша, Порошенко почти неминуемо ждут суд и разорение.

Для американских кураторов Украины нынешний рейтинг — весьма тревожен, поскольку в реалиях Украины свидетельствует о возможном начале новой войны — между нынешней командой президента Порошенко и будущей победительницей президентских выборов (если тенденция сохранится) Тимошенко.

Четвертый выход — самый реальный

Собственно у президента Петра Порошенко и его команды есть четыре варианта развития событий, если, повторимся, тенденция сохранится.

Первый — идти на выборы и победить на них, что с каждым днем становится всё менее реально.

Второй — менять конституцию, как это предлагает «Народный фронт» с ограничением президентских функций до минимума. Тогда, если все силы бросить на парламентские выборы (и провести их одновременно с президентскими) уже будет не важно, кто победит — Тимошенко или кто-то другой. Потому что власть будет у парламента и премьера. И в этой ситуации у Порошенко есть небольшие шансы избежать последующей потери свободы и бизнеса. Во всяком случае, есть вариант торговаться за это при создании коалиции. Но для внесения изменений в Конституцию необходимо за полгода собрать конституционное большинство голосов депутатов — 300, что с каждым днем становится все менее реальным. Попутчики Порошенко, на которых он мог рассчитывать еще пару месяцев назад, постепенно переходят в лагерь его конкурентки.

Третий вариант — ничего не менять, но договариваться с Тимошенко (под гарантии американцев, например), что в случае победы Тимошенко на выборах Порошенко и его команде будут обеспечены неприкосновенность и сохранение бизнеса. Но и этот вариант вызывает сомнения. Потому что все понимают, что Тимошенко сегодня даст гарантии, но не будет их соблюдать после выборов. Как это, кстати, сделал в отношении некоторых олигархов и сам Порошенко.