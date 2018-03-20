Украина прижала Евросоюз к стенке: Деньги где?

Взаимный шантаж Украины ЕС все больше приобретает характер перманентного явления. Такой вывод можно сделать, наблюдая за переговорами Киева и Брюсселя по вопросу размещения мигрантов с Ближнего Востока. Обязательство принять и обустроить этих беженцев было согласовано в рамках подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС. Однако в ходе дальнейших переговоров обнаружилось, что стороны занимают диаметрально противоположные позиции.

Реализация договоренностей споткнулась на вопросе финансирования. Киев хочет сначала получить финансовую поддержку для создания и обслуживания миграционных центров. Европейцы, ссылаясь на высокую степень коррупции в Украине, требуют прежде принять и разместить мигрантов из Сирии

Ситуация сложилась патовая, обе стороны, чтобы добиться результата, прибегают к манипуляциям и ухищрениям. Администрация Порошенко закрывает глаза, а кое-где поощряет протесты со стороны местных советов против размещения на их территории беженцев. Государственная миграционная служба Украины занимается манипуляциями с данными о приеме мигрантов, указывая в их числе тех, кто оказался на территории «незалежной» транзитом. Европейские чиновники в ответ приостановили выделение ранее согласованных кредитов на «либерализацию» украинской экономики.

Насколько долго может продолжаться этот шантаж — предсказать сложно, особенно зная его предысторию.

В июне 2007 года «оранжевый» президент Виктор Ющенко подписал соглашение с ЕС о реадмиссии граждан третьих стран и лиц без гражданства, незаконно проникших на территорию ЕС через границы Украины. В рамках этого соглашения глава украинского государства обязался ежегодно принимать из Европы по 150 тысяч мигрантов из Африки и стран Ближнего Востока. Предстояли парламентские выборы, для победы на которых требовались значительные финансовые ресурсы. Но все дело заключалось в том, что правительство, распоряжавшееся бюджетными средствами, контролировалось Партией Регионов. На этом фоне возможность использовать финансовую помощь на создание миграционных центров рассматривалась как один из главных источников для инвестирования в избирательную кампанию «оранжевых».

Однако уже тогда Запад потребовал прежде выполнить обязательства и принять мигрантов, что Ющенко, лишенный по Конституции большинства своих полномочий, не мог сделать. Единственным средством, к которому он мог в этой ситуации прибегнуть — заняться шантажом европейских «партнеров», угрожая им денонсацией соглашения, а также поощряя протесты местных советов (прежде всего, на Западной Украине).

С этого момента взаимное вымогательство не прекращалось. Ничего не изменилось и после прихода Виктора Януковича к власти. Теперь уже лидер Партии Регионов требовал деньги от ЕС, обещая взамен ежегодно размещать на украинской территории полторы сотни тысяч арабов. На что неизменно получал обвинения в коррупции и требование принять вначале мигрантов. Эта традиция вымогательства не только не исчезла, но и еще больше усугубилась при Турчинове, а теперь — при Порошенко. Нынешний глава киевского режима, как когда-то Виктор Ющенко, надеется за счет выделенных Европой средств обеспечить свое переизбрание в 2019 году.

Однако во всей этой истории есть еще одна сторона. Чтобы устранить своих конкурентов или поставить какое-либо общество под свой контроль, западные группы всегда использовали технологии подавления личности.

Они навязывали в качестве нормы фатализм и «логику» абсурдизма, лишая индивидуумов таких личностных атрибутов как воля и рациональное восприятие действительности.

Они применяли инструменты массового унижения (от столбов позора средневековья до концлагерей XX века), вытравливая из индивидуумов чувство независимости, гордости и достоинства.

Используя эти технологии, превратили западное общество в покорную и послушную, обезличенную биомассу.

Однако на то, чтобы добиться этого, в Европе ушли столетия. В ситуации с украинским обществом у Запада нет такого огромного временного промежутка. По этой причине он вынужден импровизировать.

Чтобы уничтожить в гражданах Украины всякую индивидуальность за короткий срок решили прибегнуть к размыванию национальных ценностей, этническому и культурному смешению. С помощью наплыва мигрантов рассчитывают превратить граждан Украины в обезличенные существа, без воли, без чувств, без индивидуальности.

Однако пытаясь уничтожить в украинцах всякую индивидуальность, западные группы не учитывают одно обстоятельство. На протяжении поколений, особенно во время советской эпохи в нас воспитывали стремление к творчеству, к самореализации, что невозможно без раскрытия личностных качеств индивидуума. Это закрепилось в представителях восточно-славянского мира на уроне генетической памяти и никакими технологиями ее в течение короткого времени не вытравишь.