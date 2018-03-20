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На Украине снесли памятник герою русского романа
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На Украине националисты добились сноса памятника герою романа «Как закалялась сталь» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Кадр из фильма
Члены украинской националистической группировки добились сноса памятника Павлу Корчагину в Боярке Киевской области. Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление радикалов.
«Корчагина в Боярке больше нет. Памятник литературному герою, борцу с украинской независимостью в 1918 году убрала местная власть…», — указывается в заявлении.
Павел Корчагин является главным героем романа Николая Островского «Как закалялась сталь» и снятых по этому произведению фильмов. Памятник ему был установлен на улице Михаила Грушевского.
Ранее в Бердичеве Житомирской области Украины неизвестные разрушили мемориальную доску генералу Николаю Ватутину.
RT на русском: последние новости
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