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Украина собралась закупать газ у Катара
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Украина собралась закупать газ у Катара 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности Катара поставлять в страну сжиженный природный газ. По его словам, поставки могут осуществляться через СПГ-терминал в Польше или через Босфор. Об этом он рассказал в ходе своего визита в Катар, сообщает пресс-служба главы украинского государства.
«Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ», — заявил Порошенко.
По его словам, достигнутая договоренность будет способствовать повышению энергетической безопасности Украины. Глава государства сообщил, что переговоры по маршруту газовых поставок состоятся в ближайшее время.
Стокгольмский арбитражный суд ранее вынес решения по спорам российской компании «Газпром» с украинским «Нафтогазом» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, которые истекают в конце 2019 года. Суд обязал российскую сторону выплатить 2,56 миллиарда долларов в пользу Украины. Москва осталась недовольна решением инстанции, «Газпром» принял решение о расторжении контрактов на поставку и транзит газа.
Российская сторона в начале марта сообщила об отказе экспортировать газ на Украину из-за отсутствия дополнительного соглашения. На Украине в начале марта ввели ограничение на потребление газа. При этом Киев настаивает, что «Газпром» намеренно отказался от поставок, создав искусственный дефицит на украинском рынке. Киев также заявил, что российская компания своими действиями нарушает решение арбитража.
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