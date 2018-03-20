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Экс-генсек РФС: соболезную Исландии из-за решения бойкотировать ЧМ-2018
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Экс-генсек РФС: соболезную Исландии из-за решения бойкотировать ЧМ-2018 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев прокомментировал возможное решение правительства Исландии отказаться от поездки на чемпионат мира по футболу 2018 года в России.
"Я просто сочувствую исландскому руководству из-за того, что они пропустят такой большой спортивный форум. Мы знаем, что исландцы — болельщики симпатичные, и вне зависимости от решения правительства они приедут в Россию. Уверен, что сборная Исландии будет очень популярна в нашей стране. Что касается правительства Исландии, то оно живет немного по другим законам — политическим, а не футбольным, поэтому в рамках этой их деятельности я могу только выразить чиновникам соболезнования по поводу того, что им придется пропустить такой интересный чемпионат мира", — сказал Воробьев в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" Эльвирой Харуновой.
Ранее министр иностранных дел Исландии Гудлейгур Тор Тордарсон заявил, что правительство страны может отказаться от визита в Россию на мундиале вслед за чиновниками Великобритании.
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