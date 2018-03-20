«Профессора» повторно выбросили за пределы Украины 

Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.
«Во время пребывания на территории Украины «вор в законе» организовывал так называемые «сходки» для перераспределения сфер влияния в уголовном мире. При этом Профессора больше всего интересовали группы угонщиков автомобилей и лица, которые занимались кражами из транспортных средств на территории Киева и Кропивницкого. Также он уделял внимание привлечению к незаконной деятельности молодежи», — рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.
Профессора во второй раз сопроводили до самолета, которым он направился в Стамбул.
В сентябре 2017 года «Профессора» уже задерживали сотрудники столичного уголовного розыска и принудительно выдворили в Турцию с запретом въезда на три года. Однако вскоре он снова незаконно проник в Киев.