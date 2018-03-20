Винничанин чи галичанин?

«Революция гидности» вызвала тектонические сдвиги в структуре украинских кланов. Хотя изменения в элитном слое страны происходили и ранее. «Днепропетровские», некогда бывшие на вершине власти всего Советского Союза, сначала раскололись, а затем уступили свои позиции. Главой государства стал человек, которого относят к различным кланам, — Петр Порошенко свой и для «галичанских», и для «винницких». О современной украинской политике — в материале «Ленты.ру»

Запад меняет свою риторику в отношении с Киевом. Выяснилось, что пятый президент Украины Петр Порошенко подозрительно похож на своего предшественника — Виктора Януковича . Глава государства не желает жертвовать интересами своего клана и окружения в угоду Брюсселю и Вашингтону. За последние несколько лет в клановой структуре Украины произошли тектонические изменения — традиционно сильные группировки потеснили. История и положение украинских кланов лучше всего отражают современную историю страны.

Семейственность Петра Порошенко показывает, что в 2009 году он, будучи «всего лишь» главой совета Национального банка страны, смог «продавить» звание Героя Украины для своего отца — Алексея Порошенко . Последний, кстати, хотя и занимался преимущественно управлением семейным бизнесом, успел побывать депутатом Винницкого областного совета. Сын действующего президента — Алексей (по деду) Порошенко — успешно делает политическую карьеру.

Порошенко также «породнился» со многими семьями политической и бизнес-элиты страны. На Украине крестные родители являются фактически родственниками семьи своего крестника. Кумом Порошенко журналисты называют нынешнего генерального прокурора Юрия Луценко : он вместе с женой президента крестил дочку Юрия Стеця — политика, занимавшего должность министра информации. Некоторое время Луценко руководил в Раде фракцией имени своего кума — «Блока Петра Порошенко». А затем, не имея юридического образования, стал главой надзорного ведомства. Для этого коллегам Луценко в Раде пришлось спешно принимать новый закон, а Порошенко — подписывать его.

Помимо этого, кумовья Порошенко — бывший президент Украины Виктор Ющенко и певица Оксана Билозир . Порошенко относят к так называемому галичанскому клану, членом которого является и Ющенко. В окружение входит также миллиардер Юрий Косюк . В августе 2017-го разразился скандал. Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарина Каленюк заявила, что конфискованные деньги, которые якобы принадлежали бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, были потрачены на дотации друзьям Порошенко. Деньги получили предприятия Юрия Косюка и Олега Бахматюка. Последнего также относят к клану действующего главы государства.

Вместе с тем украинские журналисты сообщали о размолвках между Косюком и Порошенко. В марте 2017-го Генпрокуратура задержала бизнес-партнера Косюка — Игоря Тарасюка, занимавшего при Ющенко пост главы Госуправления делами. Его заподозрили в пособничестве при завладении резиденции Януковича «Межигорье». Якобы после этого Порошенко не отреагировал на просьбы Косюка об освобождении партнера.

К так называемому донецкому клану относят как бывшего президента Украины Виктора Януковича и значительную часть его окружения, так и самого богатого человека страны Рината Ахметова . Родоначальником клана считается министр угольной промышленности СССР, глава Государственного научно-экономического совета союзного Совмина Александр Засядько. Он лоббировал в Москве интересы родного Донбасса.

Ярким представителем донецкого клана стал Ефим Звягильский — депутат Рады почти всех созывов, в начале 90-х занимал должность исполняющего обязанности главы кабмина. Ему приписывают фразу: «Донбасс никто не поставит на колени!» Он же одним из первых освоил давление на Киев с помощью требований шахтеров. «Донецкие» пришли во власть под грохот шахтерских касок. Вроде бы именно Звягильский обратил внимание на Рината Ахметова, который тогда был начальником боевиков Алика Грека — Ахатя Брагина.

Порошенко причисляют и к винницкому клану — бизнес его семьи был связан с этой областью. После прихода на высший пост владельца корпорации Roshen позиции винничан во власти значительно укрепились. Винница подарила Украине нынешнего премьер-министра Владимира Гройсмана , его заместителя — Владимира Кистиона , министра социальной политики Андрея Реву.

То, что действующего главу государства относят то к одному, то к другому клану, показывает также, что такое деление становится все более условным. А, кроме того, Порошенко показательно демонстрирует качества настоящего политика — «включается» в ту группировку, у которой наибольшие шансы на успех.