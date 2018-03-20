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Савченко рассказала о встрече Тимошенко с Захарченко
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Савченко рассказала о встрече Тимошенко с Захарченко 

RT на русском 20 марта 2018
Фото: ТАСС
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко встречалась с главой самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Александром Захарченко. Об этом она рассказала в эфире NewsOne.
«Когда я поехала на переговоры с Александром Захарченко, я тогда узнала, что оказывается с тем же Захарченко когда-то разговаривала и Юлия Владимировна, на грани излома Майдана перед войной, но она постаралась этого избежать и осудила меня, что я с ним говорила… Она хотела, чтоб её поддержал Донбасс, но Донбасс её не поддержал — ей припомнили ту ядерную бомбу и колючую проволоку», — сказала Савченко.
По словам депутата, украинская партия проявляет лицемерие и прикрывается им.
Ранее в сети появился видеоролик, в котором Савченко на фоне пустого парламентского зала пугает «бабахом».
Украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН оценил предвыборный ролик депутата.
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