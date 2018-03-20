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Мнение: «народный трибунал» в Донецке будет важным событием и без Порошенко
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Мнение: «народный трибунал» в Донецке будет важным событием и без Порошенко 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В Донецке 26 и 27 марта пройдет первое заседание «народного трибунала» над представителями украинских властей. На него, в частности, хотят вызвать президента Украины Петра Порошенко, сообщила РИА Новости представитель трибунала Елена Шишкина.
С идеей создать «народный трибунал» выступила инициативная группа юристов из Донбасса. Предполагается, что в публичном суде будут рассмотрены все факты военных преступлений украинских властей, собранные с 2014 года. По словам инициаторов, трибунал будет проводиться по украинским законам, все судьи будут гражданами Украины.
Шишкина рассказала, что в состав трибунала вошли жители Донбасса. Подсудимыми по обвинению в военных преступлениях стали, помимо Порошенко, министр обороны Степан Полторак, главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко и другие высокопоставленные украинские чиновники.
"В администрацию данных должностных лиц будут направлены вызовы… Если они не явятся либо не явятся какие-то их представители, то законодательство предусматривает рассмотрение дела в отношении них без их присутствия", — пояснила Шишкина.
Заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов в эфире радио Sputnik отметил, что содержательная часть такого процесса не должна зависеть от присутствия вызванных на него лиц.
"Если будет организован серьезный процесс, на котором будут представлены аргументы, очевидцы разных событий, появится новая информация, которая будет выглядеть доказуемой, или будет обобщена уже известная информация, то, по большому счету, неважно, будет ли там присутствовать Порошенко и другие (украинские чиновники). В этом случае такой процесс и без них будет важным событием", — считает Олег Игнатов.
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