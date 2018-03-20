Ещё
Яценюк предложил наплевать на историю и создать украинско-польскую коалицию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Яценюк предложил наплевать на историю и создать украинско-польскую коалицию 

Украина.ру 4 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил в интервью польскому телеканалу TVN24 во время визита в Варшаву лидер Народного фронта Арсений Яценюк.
Он напомнил, что Украине и Польше удалось прийти к примирению 20 лет назад.
«Если политики будут пытаться сделать из себя историков, это приведет к катастрофе в наших двусторонних отношениях. Надо срочно остановиться и изменить повестку дня. Перевернуть страницу и отдать историю историкам, а политике — будущее», — сказал Яценюк.
В пример объединению стран он назвал франко-германскую коалицию.
«Мы должны создать такую же — украинско-польскую коалицию. Это будет победой для обеих наших наций», — заключил Яценкю.
Он также выразил надежду, что Конституционный суд Польши пересмотрит статьи польского закона об Институте национальной памяти.
1 марта в Польше вступил в силу закон о наказании за публичное обвинение польской нации в причастности к Холокосту и преступлениям Третьего рейха, также вводящий уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов.
Украина.ру: последние новости
Аномальные холода: Украина мерзнет без российского газа Два сценария для Порошенко: плохой и еще хуже В Киеве задержаны сторонники Саакашвили
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол РФ вызван в МИД Чехии85
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора182
В Киеве дали ответ по выборам в РФ23
Порошенко нашел замену российскому газу296
Крымский мост готовят к открытию80
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение