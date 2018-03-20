Яценюк предложил наплевать на историю и создать украинско-польскую коалицию

Об этом заявил в интервью польскому телеканалу TVN24 во время визита в Варшаву лидер Народного фронта Арсений Яценюк

Он напомнил, что Украине Польше удалось прийти к примирению 20 лет назад.

«Если политики будут пытаться сделать из себя историков, это приведет к катастрофе в наших двусторонних отношениях. Надо срочно остановиться и изменить повестку дня. Перевернуть страницу и отдать историю историкам, а политике — будущее», — сказал Яценюк.

В пример объединению стран он назвал франко-германскую коалицию.

«Мы должны создать такую же — украинско-польскую коалицию. Это будет победой для обеих наших наций», — заключил Яценкю.

Он также выразил надежду, что Конституционный суд Польши пересмотрит статьи польского закона об Институте национальной памяти.

1 марта в Польше вступил в силу закон о наказании за публичное обвинение польской нации в причастности к Холокосту и преступлениям Третьего рейха, также вводящий уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов.