Яценюк предложил наплевать на историю и создать украинско-польскую коалицию 

Об этом заявил в интервью польскому телеканалу TVN24 во время визита в Варшаву лидер Народного фронта Арсений Яценюк.
«Если политики будут пытаться сделать из себя историков, это приведет к катастрофе в наших двусторонних отношениях. Надо срочно остановиться и изменить повестку дня. Перевернуть страницу и отдать историю историкам, а политике — будущее», — сказал Яценюк.
В пример объединению стран он назвал франко-германскую коалицию.
«Мы должны создать такую же — украинско-польскую коалицию. Это будет победой для обеих наших наций», — заключил Яценкю.
Он также выразил надежду, что Конституционный суд Польши пересмотрит статьи польского закона об Институте национальной памяти.
1 марта в Польше вступил в силу закон о наказании за публичное обвинение польской нации в причастности к Холокосту и преступлениям Третьего рейха, также вводящий уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов.