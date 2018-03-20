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Россиянами были, россиянами и останемся — крымчанка ответила на призыв Киева «покаяться»
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Россиянами были, россиянами и останемся — крымчанка ответила на призыв Киева «покаяться» 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Законопроект «О прощении» был подготовлен экс-депутатом Верховной рады Украины Андреем Сенченко.
Бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров считает, что так называемый закон «О прощении» — это лишь PR-кампания перед выборами на Украине.
«Украина уже фактически вошла в стадию предвыборной кампании, поэтому таких инициатив еще будет достаточно много… Это не более чем PR-кампания», — сказал эксперт в эфире программы «Специальный репортаж» на телеканале «Звезда».
Между тем сами жители Крыма с иронией отнеслись к законопроекту, подготовленному экс-депутатом Рады Андреем Сенченко.
«Если им нравится верить в эти сказки, пусть верят, кто ж виноват? А мы россиянами были, россиянами и останемся», — высказала свое мнение одна из жительниц Севастополя.
Ранее в Верховной раде Украины был подготовлен законопроект, который может обязать жителей Крыма и Донбасса «просить прощение» у Киева. Автор инициативы — Андрей Сенченко. Он предлагает жителям Крымского полуострова и Донбасса «признать свою вину, раскаяться и принести прощение за совершенные преступления».
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