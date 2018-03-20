Раде остается только признать Россию несуществующей

"С другой стороны, это не такая уж и глупость: есть специально поставленные люди, которые постоянно генерируют якобы глупости, но все эти глупости направлены только в одну сторону. Для того чтобы всеми способами — абсурдно, не абсурдно — разрывать отношения с Россией, обострять их в любой форме, даже самой анекдотической. Смеяться над ними можно, но стоит понимать, что за всеми этими сумасшествиями стоит жесткая и последовательная политическая воля, направленная против нашей страны", — считает политолог.

Вместе с тем, по его словам, подобные инициативы направлены на одно — на разрыв связей с Россией.