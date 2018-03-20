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В ДНР и ЛНР утвердили состав народного трибунала по Украине
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В ДНР и ЛНР утвердили состав народного трибунала по Украине 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Члены инициативной группы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик приняли устав и определили состав народного трибунала по военным преступлениям украинских властей в Донбассе. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«Мы проводим рабочее организационное заседание народного трибунала по военным преступлениям Украины. Все присутствующие ознакомлены с текстом устава. Он разработан с учетом международного законодательства», — отметила председатель суда, украинский юрист Елена Шишкина.
Документ был принят единогласно всеми, кто присутствовал на заседании. Присяжных заседателей определили с помощью жеребьевки. Из всех заявок выбрали 12 человек. Председателями судебного процесса будут юристы Елена Шишкина, Любовь Батяшева и Татьяна Кравченко. Обвинителем назначен адвокат Сергей Кожемякин, в роли защитника выступит Елена Гридина. Все они являются гражданами Украины, весь процесс также будет вестись по законам и судебным процедурам украинского государства.
«Считаю, что участие защитника является обязательным, так как любому человеку гарантировано право на защиту его интересов в суде», — пояснила Гридина.
Первое заседание пройдет 26-27 марта в Донецке.
О создании трибунала для оценки действий украинских силовиков в регионе стало известно в феврале. Уточняется, что это ответ на украинский закон о реинтеграции Донбасса. Документ позволяет главе государства объявлять военное положение и вводить войска на любые украинские территории, в любой период и на неопределенный срок.
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