В ДНР и ЛНР утвердили состав народного трибунала по Украине

Члены инициативной группы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик приняли устав и определили состав народного трибунала по военным преступлениям украинских властей в Донбассе. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Мы проводим рабочее организационное заседание народного трибунала по военным преступлениям Украины . Все присутствующие ознакомлены с текстом устава. Он разработан с учетом международного законодательства», — отметила председатель суда, украинский юрист Елена Шишкина

Документ был принят единогласно всеми, кто присутствовал на заседании. Присяжных заседателей определили с помощью жеребьевки. Из всех заявок выбрали 12 человек. Председателями судебного процесса будут юристы Елена Шишкина, Любовь Батяшева и Татьяна Кравченко . Обвинителем назначен адвокат Сергей Кожемякин, в роли защитника выступит Елена Гридина. Все они являются гражданами Украины, весь процесс также будет вестись по законам и судебным процедурам украинского государства.

«Считаю, что участие защитника является обязательным, так как любому человеку гарантировано право на защиту его интересов в суде», — пояснила Гридина.

Первое заседание пройдет 26-27 марта в Донецке

О создании трибунала для оценки действий украинских силовиков в регионе стало известно в феврале. Уточняется, что это ответ на украинский закон о реинтеграции Донбасса. Документ позволяет главе государства объявлять военное положение и вводить войска на любые украинские территории, в любой период и на неопределенный срок.