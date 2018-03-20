Порошенко проигнорирует протест Венгрии

Порошенко поедет на летний саммит НАТО, несмотря на протест Венгрии

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Генпрокурор Украины намерен арестовать Савченко по обвинению в подготовке теракта в Раде

Савченко обвинила власти Киева в "кровавой торговле" на войне в Донбассе

Савченко заявила о неоднократных угрозах ее жизни, исходивших из администрации Порошенко