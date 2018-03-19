Ещё
Волонтер: После депортации ополченцев многие русские из Украины разочаруются в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волонтер: После депортации ополченцев многие русские из Украины разочаруются в России 

Украина.ру 4 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом она рассказала в интервью Дмитрию Пучкову.
«Если бы эта проблема бывших ополченцев, бывших добровольцев Донбасса, которые вступились за русский мир, несмотря на то, что они сами — граждане Украины, рассматривалась на законодательном уровне, думаю, сейчас бы нам об этом, о таких страшных случаях, как с Мариной Меньшиковой, не пришлось бы говорить», — рассказала Воронцова.
Она упомянула и о других случаях, когда на Украину депортировали или пытались выдворить тех, кому угрожала опасность в этой стране. При этом российские суды не берут во внимание тот факт, что могут обречь человека на длительное тюремное заключение на Украине. Срок за статьи, которые инкриминируют ополченцам, может достигать 15 лет.
«Как правило, пытаются по-тихому депортировать несмотря на то, что человеку может угрожать опасность. Депортируют, как правило, за незначительные административные проступки», — отметила Воронцова.
Она также рассказала, что миграционные органы не хотят вникать в проблему людей.
«Суды не хотят прикладывать усилия, официальные органы не хотят прикладывать усилия. Ведь тогда придется поднять документы, оценить, что это за человек… Проблема в том, что многие миграционные органы просто не хотят работать», — уверена Воронцова.
Сама Воронцова — гражданка Украины, с 2009 года живущая в России. Несмотря на то, что она замужем, ей аннулировали вид на жительство и в данный момент готовят к депортации.
При этом сама Воронцова уже попала на сайт «Миротворец»: в 2015 году она возила гуманитарную помощь в ДНР. Ее муж воевал в ополчении.
Ранее из РФ депортировали сторонницу Антимайдана из Днепропетровска Марину Меньшикову. После того, как она вернулась на Украину, ее арестовали. В итоге, она повесилась в СИЗО. При этом некоторые сомневаются в том, что Меньшикова повесилась сама.
Украина.ру: последние новости
Киевляне выступили в защиту площади Льва Толстого В Киеве задержаны сторонники Саакашвили Аномальные холода: Украина мерзнет без российского газа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина471
«Перестаньте нас оскорблять»157
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ10
Германия нашла замену российскому газу556
Якубович обратился к Грудинину509
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение