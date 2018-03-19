Волонтер: После депортации ополченцев многие русские из Украины разочаруются в России

Об этом она рассказала в интервью Дмитрию Пучкову

«Если бы эта проблема бывших ополченцев, бывших добровольцев Донбасса, которые вступились за русский мир, несмотря на то, что они сами — граждане Украины , рассматривалась на законодательном уровне, думаю, сейчас бы нам об этом, о таких страшных случаях, как с Мариной Меньшиковой , не пришлось бы говорить», — рассказала Воронцова.

Она упомянула и о других случаях, когда на Украину депортировали или пытались выдворить тех, кому угрожала опасность в этой стране. При этом российские суды не берут во внимание тот факт, что могут обречь человека на длительное тюремное заключение на Украине. Срок за статьи, которые инкриминируют ополченцам, может достигать 15 лет.

«Как правило, пытаются по-тихому депортировать несмотря на то, что человеку может угрожать опасность. Депортируют, как правило, за незначительные административные проступки», — отметила Воронцова.

Она также рассказала, что миграционные органы не хотят вникать в проблему людей.

«Суды не хотят прикладывать усилия, официальные органы не хотят прикладывать усилия. Ведь тогда придется поднять документы, оценить, что это за человек… Проблема в том, что многие миграционные органы просто не хотят работать», — уверена Воронцова.

Сама Воронцова — гражданка Украины, с 2009 года живущая в России . Несмотря на то, что она замужем, ей аннулировали вид на жительство и в данный момент готовят к депортации.

При этом сама Воронцова уже попала на сайт «Миротворец»: в 2015 году она возила гуманитарную помощь в ДНР. Ее муж воевал в ополчении.