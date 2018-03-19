Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ

ОБСЕ раскритиковали решение властей Украины депортировать корреспондента телеканала "Россия 24" Наталью Гончарову . Она была вынуждена покинуть страну с запретом въезда на три года.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ отметил, что это нарушение прав журналистов.

Киев неоднократно высылал российских репортеров под различными предлогами. МИД России призвал ОБСЕ, Совет Европы и другие международные организации осудить политику Украины против СМИ.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что инцидент с Натальей Гончаровой является зачисткой информационного пространства страны. Она подчеркнула, что подобные действия Киева полностью дискредитируют Украину как члена международного сообщества, который применяет в ХХI веке худшие тоталитарные практики подавления инакомыслия.