Александр Васильев: Назначение Ройтбурда может спровоцировать политический переворот в Одессе

-В чем, по мнению одесской общественности, плохо то, что художник Александр Ройтбурд стал директором Одесского художественного музея?

— Хочу сразу уточнить, что Ройтбурд стал не директором, а и.о. директора. Это не одно и то же. Помните, как в «Иване Васильевиче…» Бунша был «и.о. царя»?

А теперь, за что мы не любим господина Ройтбурда. Здесь есть целый комплекс факторов.

Первый заключается в том, что после трагических событий 2 мая в Одессе он является нерукопожатным человеком. Дело не в какой-то его политической направленности или в его стиле живописи. Для Одессы эта фигура неприемлема по морально-этическим основаниям.

Во-первых, господин Ройтбурд был первым, кто, когда еще не остыли угли Дома профсоюзов, широко оповестил всех, что ему доподлинно известно, что все погибшие там являются либо гражданами Приднестровья, либо России . Эта новость разошлась по всем СМИ. Несмотря на то, что уже есть документальное опровержение данной информации, в украинском обществе до сих пор считают, что все в Одессе 2 мая случилось именно так, как в первые часы заявил Ройтбурд.

Насколько я понимаю, позже он, устыдившись, свою запись в Facebook удалил, но, тем не менее, рукописи, как говорится, не горят.

Во-вторых, уже после того, как всем стало понятно, что там на самом деле произошло, включая господина Ройтбурда, он неоднократно заявлял, что 2 мая, величайшая для истории города трагедия, для него это «День Победы».

Человек с такой репутацией не может возглавлять в Одессе ничего — ни музей, ни ЖЭК, ни любое другое учреждение, которое имеет отношение к территориальной общине.

-Какие еще претензии к Ройтбурду?

— Это вопросы по поводу его компетенции в отношении Одесского художественного музея. Ведь что такое, по сути, это учреждение? Многие скептики говорят, что в его коллекциях каких-то особых шедевров мировой живописи нет.

Однако что за собрание находится в музее? Если мы посмотрим на крупнейшие музейные центры Москвы Санкт-Петербурга , то увидим, что формирование художественных коллекций в них придерживается правила разделения собрания на состоящие из национального искусства и на те, что принадлежат к мировому искусству. Так в Питере есть Русский музей, а есть Эрмитаж . В Москве есть Третьяковская галерея, где собраны произведения отечественных художников, в том числе и современных (говорят, что среди них есть полотна и Ройтбурда), а в музее имени Пушкина хранятся памятники мирового изобразительного искусства.

Такой же подход существует и в Одессе, если так можно выразиться, третьей столице Российской империи. У нас есть два музея: один называется музей Западного и Восточного искусства, а другой — Одесский художественный музей, который верен линии сохранения национального искусства. Ядро тамошнего собрания представляют произведения южнорусской школы живописи: Кириак Костанди, Николай Кузнецов , Герасим Головков, Петр Нилус и другие представители Товарищества южнорусских художников.

Именно это является уникальной особенностью Одесского художественного музея. Именно этим он ценен, а не какими-то иными своими параметрами.

Поэтому сегодня в украинском национальном государстве, естественно, никто не может понять, а что делать с этим собранием южнорусской живописи, ведь она к Украине не имеет никакого отношения. Из-за этого музей находится в ужасающем состоянии: у него протекает крыша прямо в зал экспозиции. При всей бедности и нищете украинской культуры вы не найдете ни одного собрания искусства либо во Львове , либо в Киеве, где бы были аналогичные проблемы.

И вот тут такого человека как Ройтбурд назначают руководить этим учреждением. Спрашивается: какое отношение он имеет к южнорусской культуре и к южнорусской живописи?

Никакого, причем скорее со знаком минус, потому что этот человек известен своими русофобскими взглядами. Уже из одного этого можно понять, каково будет его отношение к южнорусскому наследию, которое собрано в этом музее.

-Всё?

— Есть еще и третий пункт: музею нужен менеджер. Это человек, который, грубо говоря, починит крышу. Нужен человек, который привлечет в музей зрителя. Просто если мы с вами посмотрим на последние культурные события столиц, то самая знаменитая выставка — это была выставка Серова в Третьяковской галерее. Помните гигантские очереди? Помимо всего прочего Третьяковка еще и заработала на посещаемости этой экспозиции огромные деньги. Классическое русское искусство пользуется огромным спросом, если оно подано соответствующим профессиональным образом. Вот, кто нужен одесскому художественному музею. Это человек, который сможет направить антропопоток к произведениям южнорусского искусства. Имеет это направление отношение к господину Ройтбурду? Нет, не имеет. Зато мы знаем, чем он славен.

В интернете вы можете увидеть множество фото, на которых господин Ройтбурд позирует на фоне своих полотен. В основном они порнографического содержания. Теперь, участвуя в дебатах вокруг его назначения, он постоянно говорит, что подобные работы занимают в его творчестве небольшое, маргинальное место и мало имеют к нему отношение. Но, тем не менее, вы не найдете его с довольным и счастливым лицом на фоне каких-то других картин.

Самая знаменитая из его картин, которая была куплена у него (этим он часто хвастается; мол, смотрите, какие коллекционеры и музеи готовы выкладывать деньги за мои полотна), представляет из себя следующее: это такая дурная копия картины Караваджо «Поцелуй Иуды», которая хранится в Одесском музее западного и восточного искусства, которая замазана тем, что в искусствоведении принято называть «каляки-маляки», то есть бессмысленными цветовыми пятнами. И таких картин у него целый цикл: там и ренессансные, и барочные, и маньеризм, а сверху «каляки-маляки».

Эти работы не имеют никакой художественной ценности. Это просто издевательство над людьми успешного афериста и дельца, который выдает себя за современного художника. Он надсмехается на собственной аудиторией. Можно, конечно, пожелать ему коммерческих успехов, но никто не сможет объяснить, как это связано с его назначением директором Одесского художественного музея.

Вот по этим причинам большой спектр людей самых разных политических убеждений, включая украинских патриотов, настроены против его назначения.

-Некоторые эксперты указывают, что сам Ройтбурд хочет занять пост директора, потому что, пользуясь своими связями, сможет выбить западные гранты на музей, которые в свою очередь можно будет спокойно «распилить». Может быть такое или нет?

— Тут можно вспомнить классический советский мультфильм «Тайна Третьей планеты». Там был пират-рептилоид, который выдавал себя за директора музея. Он скрывался под его личиной. Мне это напоминает данную ситуацию с Ройтбурдом.

В чем привлекательность таких должностей? Если с финансовой точки зрения, то тут есть привлекательное направление. Если говорить о западных грантах, то я ничего об этом не знаю и не компетентен в этой сфере. Хотя, если вспомнить, что господин Ройтбурд начинал свой творческий путь с контактов с Соросом, то, может, ему удастся получить какие-то средства.

Но тут есть другой путь. Чисто одесский. Как я уже говорил: здание музея, памятник архитектуры, находится в аварийном состоянии. На его ремонт возможно будут выделяться бюджетные деньги. Поэтому было бы хорошо иметь своего человека в качестве директора, который будет подписывать финансовые документы и определенным образом влиять на выбор подрядчика и сдачу этого объекта.

-А как так получилось, что губернатор Степанов, наплевав на мнение одесситов, все равно назначил Ройтбурда и.о. директора? И что это за письмо в поддержку Ройтбурда общественных деятелей Украины?

Борисом Ложкиным. — Да, действительно было такое коллективное письмо, как это любила делать советская интеллигенция в прежние времена. Его подписал широкий круг лиц, начиная от украинского литератора Леся Подервянского, заканчивая медиа-менеджером и экс-главой администрации президента

Но самое интересное в этом письме то, что в нем присутствуют всего 49 человек, из которых, если не ошибаюсь, порядка 36 вообще живут и работают в Киеве. Среди подписантов, также если не ошибаюсь, было четверо одесситов. Одна из них — директор украинского одесского театра Юлия Пивоварова. Она заявила, что узнала, что подписала эту «коллективную жалобу постсоветской интеллигенции», только после его публикации. Фактически этим она аннулировала эту подпись. Так что оказалось, что представителей Одессы там раз-два и обчелся. Господин Херсонский себя позиционирует в последние годы как житель Черновцов , случайно оказавшийся в Одессе. Это я его интервью цитирую. Потом там есть еще и «одессит» — священник-греко-католик с сомнительной репутацией отец Олесь Август Чумаков. Примерно столько же в этом списке харьковчан и львовян. Есть там и ивано-франковцы.

Одесситы теряются на этом фоне подписантов. И это показательно. Так что назначение Ройтбурда — это воля Киева, а не Одессы.

Это воля определенной тусовки и определенных политических кругов. Назначенец Киева — губернатор Степанов — до этого назначения Ройтбурда пытался особо не выделяться и ничем о себе не напоминать, в скандалы не попадать, глупости не делать. И вот история с Ройтбурдом стала, по сути, первым крупным скандалом.