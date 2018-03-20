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Киевляне спасли площадь Льва Толстого
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Киевляне спасли площадь Льва Толстого 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Користувач / Wikipedia
Жители Киева не поддержали переименование площади Льва Толстого в центре города. Результаты обсуждения этого вопроса опубликованы на сайте администрации украинской столицы.
Всего в голосовании приняли участие чуть больше трех тысяч человек. Против переименования высказались 1813 горожан, за — 1279.
Как добавляет ТАСС, мэрия предложила киевлянам 134 варианта названия площади.
Принятым в 2015 году законом о декоммунизации на Украине «запрещается советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб». В рамках исполнения норматива в стране производится переименование населенных пунктов и улиц. Вместе с тем в мае 2016-го украинский лидер Петр Порошенко предостерег от возвращения в процессе декоммунизации к старым имперским наименованиям, пообещав не допустить, «чтобы карту Украины вновь запятнали новороссийскими топонимами».
Площадь Льва Толстого появилась в Киеве во второй половине XIX века, но была так названа только в 1939 году. До этого она именовалась Караваевской.
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