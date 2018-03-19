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Премьер Украины поручил проверить законность обысков на предприятиях страны
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Премьер Украины поручил проверить законность обысков на предприятиях страны 

РИА Новости 8 часов назад
КИЕВ, 19 мар — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министерству юстиции и офису бизнес-омбудсмена проанализировать случаи проведения обысков на предприятиях на прошлой неделе, сообщила в понедельник пресс-служба кабинета министров.
Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в пятницу заявила, что ГПУ проводит около 15 обысков в складских и офисных помещениях компании «Новая почта» в четырех городах.
"На прошлой неделе состоялся ряд обысков у представителей украинского бизнеса. Я хочу сказать, что буду защищать легальный, официальный бизнес. Нам нужно разобраться, что происходит", — цитирует Гройсмана пресс-служба правительства.
Также премьер поручил подготовить заседание специальной комиссии, образованной в рамках мониторинга выполнения закона о защите бизнеса.
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