Премьер Украины поручил проверить законность обысков на предприятиях страны

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в пятницу заявила, что ГПУ проводит около 15 обысков в складских и офисных помещениях компании «Новая почта» в четырех городах.

"На прошлой неделе состоялся ряд обысков у представителей украинского бизнеса. Я хочу сказать, что буду защищать легальный, официальный бизнес. Нам нужно разобраться, что происходит", — цитирует Гройсмана пресс-служба правительства.

Также премьер поручил подготовить заседание специальной комиссии, образованной в рамках мониторинга выполнения закона о защите бизнеса.