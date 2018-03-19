В телефоне «виновника гибели MH-17» нашли важную переписку

Покончивший с собой украинский летчик и исполняющий обязанности председателя Николаевского аэропорта Владислав Волошин упоминал о своем намерении в переписке с коллегой. Об этом со ссылкой на источник в полиции сообщает « Украинская правда ».

По словам собеседника издания, в телефонной переписке пока не обнаружены прямые угрозы, которые могли довести Волошина до самоубийства, однако телефон был изъят, а следствие изучит все версии произошедшего.

Кроме того, в полиции Николаевской области Украины изданию сообщили, что Волошин не оставил предсмертной записки, а также, будучи живым в момент прибытия врачей, никак не объяснил свой поступок и никого не обвинил.

«Мог говорить, но не сказал ничего, что помогло бы следствию», — отметили в полиции.

О самоубийстве Владислава Волошина стало известно сегодня. Ранее портал «НикВести» опубликовал переписку Волошина, в которой он сообщает собеседнику о желании уволиться из аэропорта, а также не покидающих его «суицидальных мыслях».