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Немецкий депутат назвал важным сотрудничество России и западных стран
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Немецкий депутат назвал важным сотрудничество России и западных стран 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Пока противоречия России и Запада не получается быстро разрешить, важно постоянно оставаться в контакте друг с другом, заявил член комитета по международным делам бундестага ФРГ Мануэль Заррацин.
"Если бы наше сотрудничество действительно было бы на том уровне, когда (оно) совместно, а не против друг друга, то было бы хорошо", — сказал Заррацин на встрече с зампредседателя комитета СФ по международным делам Андреем Климовым.
Он добавил, что разногласия России и Запада можно было бы легко разрешить, если бы Россия «вернула Крым Украине».
"Так как я исхожу из того, что это не очень реалистично, что это произойдет завтра, то нам приходится считаться с тем, что этот дух конфронтации не исчезнет, не растворится в воздухе просто так. Поэтому очень важно постоянно быть в контакте друг с другом", — добавил Заррацин.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Власти полуострова провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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