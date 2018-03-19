Немецкий депутат назвал важным сотрудничество России и западных стран

Андреем Климовым. "Если бы наше сотрудничество действительно было бы на том уровне, когда (оно) совместно, а не против друг друга, то было бы хорошо", — сказал Заррацин на встрече с зампредседателя комитета СФ по международным делам

Он добавил, что разногласия России и Запада можно было бы легко разрешить, если бы Россия «вернула Крым Украине ».

"Так как я исхожу из того, что это не очень реалистично, что это произойдет завтра, то нам приходится считаться с тем, что этот дух конфронтации не исчезнет, не растворится в воздухе просто так. Поэтому очень важно постоянно быть в контакте друг с другом", — добавил Заррацин.