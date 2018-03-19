Три миллиона украинцев станут россиянами

Три миллиона граждан Украины могут перейти в российское гражданство, если Киев все же решит разорвать дипломатические отношения с Россией . Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов , комментируя заявление украинского МИД о возможности выхода из СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, По его словам, работающие в РФ украинцы могут предпочесть не возвращаться на родину и обратятся за помощью к российской власти.

«В случае разрыва, конечно, возникнут дополнительные проблемы, особенно связанные с поездками тем, кто в России работает. Работают миллионы граждан и зарабатывают деньги, переводят их. Тут, конечно, могут быть негативные последствия. Звучит цифра, и она реальна — около трех миллионов человек тех, кто постоянно там находятся и работают. Но Россия сейчас резко упростила условия получения гражданства. Я думаю, что велика вероятность, что мы просто этих граждан потеряем — они обратятся к российским властям за получением российского гражданства», — заявил Суслов. Напомним, 16 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинское правительство на следующей неделе намерено разорвать программу экономического сотрудничества с Россией.

В конце декабря прошлого года экс-министр труда и социальной политики, депутат Верховной Рады Михаил Папиев заявил, что реальная численность населения Украины значительно ниже официальных цифр статистики в 42 миллиона человек, и достигает всего 32 миллиона граждан.

«Внешне Украина выглядит успешным государством. По статистике, украинцев сегодня 42,3 миллиона, то есть это мощная европейская страна. По расчетам, которые мы провели вместе с экспертами и Институтом демографии Академии наук Украины, сейчас оптимистичный показатель — 32 миллиона граждан Украины», — рассказал он в эфире телеканала ZIK, отметив, что в анализе не учитывалось население Крыма , ДНР и ЛНР.

Кроме того, по его словам парламентария, 10 миллионов граждан Украины не смогли найти работу на родине и были вынуждены уехать на заработки за рубеж. Около 5 миллионов человек покинуло страну до «Евромайдана», еще столько же — после.

— Не берусь рассуждать о цифре, озвученной Виктором Сусловым, тем не менее, могу сказать, что денонсация договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией по инициативе Киева может действительно подвигнуть большое число украинцев подать документы на получение российского гражданства, — говорит политолог Иван Мезюхо . — Если бы на Украине было разрешено двойное гражданство, то весомая часть украинского общества уже бы давно обзавелась российским паспортом.

«СП»: — С какой, по-вашему, целью Россия упростила условия получения гражданства? Сможет ли она «переварить» три миллиона новых граждан?

— Россия преследует свои интересы в миграционной политике, осуществляет определённую работу с соотечественниками за рубежом. Этим и продиктовано упрощение условий получения гражданства.

Насчет того, готова ли Россия «переварить» 3 миллионам украинцев. Сложный вопрос. Допустим, если подразумеваются только те граждане Украины, которые и так работают на территории России, то в этом случае речь идёт лишь о получении нового статуса этими людьми. В то же самое время, эти люди приобретут возможность получения российских пенсий, пользоваться медицинской страховкой, претендовать на социальные пособия Российской Федерации, а это потребует внесения изменений в бюджет страны. На этот вопрос нельзя ответить объективно, не имея на руках всю полноту информации, которой обладает правительство России

«СП»: — Много ли украинцев перешли в российское гражданство после «Майдана»?

— Я лично знаю много случаев, когда жители Юго-Восточных областей Украины подавали документы на получение российского гражданства после госпереворота на Украине в 2014 году. Кроме того, надо сказать, что после воссоединения Крыма с Россией Киев потерял крымчан в качестве своих трудоресурсов. Перепись населения на Украине не проводилась с 2001 года. В декабре 2015 года Кабинет министров Украины вновь перенёс перепись населения — с 2016 на 2020 год. Если Киев всё же проведёт перепись населения в 2020 году и опубликует потом правдивую статистику, то в таком случае мир увидит всю полноту демографической катастрофы в украинском государстве.

«СП»: — То есть украинская власть осознает масштабы происходящего? Может ли она как-то остановить или замедлить процесс?

— Украинская власть всё прекрасно осознает, но в своей политике руководствуется не национальными интересами страны, а удовлетворением своих шкурных финансовых аппетитов. Именно поэтому никто в Киеве особо не заморачивается вопросом на тему того, как же всё-таки остановить процесс демографических потерь в стране.

Политолог Александр Дудчак считает, что российское гражданство попросило бы и большее количество людей, невзирая на политические взгляды и убеждения.

— Это бы для работающих в РФ решилось множество проблем, связанных с пребыванием в стране и легальной работой. Но нужно ли это России? Многие из тех, кто считает себя бандеровцем или правосеком * не побрезговали бы получить паспорт РФ исходя из экономических соображений. Но получить российское гражданство непросто, в том числе и по этой причине — зачем России такие проблемы, ведь на полиграфе не проверяют прибывших. Получение гражданства РФ — задача не из простых, и из-за этого страдают и те, кто физически и морально страдает от совместного проживание на одной территории с расплодившимися бандеровцами и с удовольствием бы уехал из Украины. Поиск оптимальных решений в миграционной политике идет давно, т.к. стало серьезной проблемой сразу после майдана и начала «АТО» в Украине. И так до сих пор проблема не имеет эффективного решения, при том, что Россия нуждается в увеличении населения для решения своих демографических проблем. Готовый взрослый человек трудоспособного возраста с квалификацией — это находка для экономики, а не обуза. В РФ загружено только 60% производственных мощностей, возможности для трудоустройства должны находиться.

«СП»: — Будет ли это серьезной демографической потерей для Украины? Особенно на фоне демографических потерь последних лет?

— Демографическая проблема резко обострилась после «Майдана». По косвенным показателям (а перепись населения проводилась очень давно), в стране осталось 25-30 млн жителей. Но некоторые экономисты радуются тому, что от украинцев, работающих за рубежом в страну поступило почти 10 млрд долл. в прошлом году. Да, сумма существенная, и эти деньги помогают не только поддерживать на более-менее пристойном уровне жизни оставшихся дома родственников, но даже способствовать стабильности гривны! Но ведь это тупиковый путь для государства. Значит, люди не видят будущего у себя дома, а государство не способно обеспечить работой на родине наиболее активную часть населения. Да и поступления будут снижаться, так как люди теперь уезжают семьями и скоро будет некому получать денежные переводы.

«СП»: — Много ли украинцев перешли в российское гражданство после «майдана»? Что их мотивировало?

— Перешло относительно небольшое число украинцев. Относительно общего числа желающих. Более 85 тыс. украинцев получили российское гражданство в 2017 году, до того — в 2016 –100,7 тыс., в 2015 — 67,5 тыс. Еще почти 150 тыс. имеют вид на жительство, и еще около 100 тыс. получили разрешение на временное пребывание — это две категории граждан, медленно, но уверенно двигающихся к полноценному гражданству. Если бы процедура была проще, получали бы не десятки тысяч, а миллионы. При этом Порошенко в 2017 году своим указом лишил гражданства всего лишь 5,2 тыс. граждан. Такая разница существует из-за того, что Россия не требует подтверждения лишения украинского гражданства, а многие украинцы, получившие российское гражданство, не торопятся афишировать сей факт из-за возможных проблем на родине у них, или их родственников. Основной мотив в послемайданные годы — все же не экономический, а политический. Можно сказать, что это комбинация многих факторов — моральных, этических, исторических, культурных, языковых. Киевом созданы условия, при которых жить в нынешней Украине крайне сложно нормальным людям. Т.е. таким, кто не может переступить через себя, через своих предков и поддерживать даже негласно оголтелую русофобию и бандеровщину. Но не все могут сорваться с места и уехать, даже испытывая ежедневные страдания при столкновении с той реальностью. Все же это немалые материальные затраты, а зачастую — семейные обстоятельства, страх перед неизвестностью, проблемы с оформлением документов и пр.

Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер уверена, что таких людей намного больше, чем три миллиона.

— Во-первых, в России живет и работает намного больше граждан Украины и жителей Донбасса. Если учесть сезонные и временные работы, на которые приезжают жители Харьковской, Черниговской и Сумской области, то уверена, что таких вместе с дончанами более 4-5 миллионов. Но гражданство России хотят получить не только те, кто живет и работает в Российской Федерации. Миллионы людей, постоянно проживающие на Украине, также ассоциируют себя с Россией, ощущают себя русскими, и хотели бы связать свое ощущение с формальной принадлежностью к отечеству в форме гражданства.

«СП»: — Почему столько людей готовы сменить страну?

— Нелепо думать, что людьми двигают только меркантильные соображения. Некоторые российские обыватели любят спрашивать: «А чего же вы раньше сидели, когда на Украине было хорошо, а у нас плохо. Вы тогда не рвались к нам, а теперь, ишь, размечтались!».

И в этом вся глубина незнания того, что было на Украине в 90-е. А на Украине экономическая катастрофа была намного острее и глубже, это можно понять, хотя бы по уровню инфляции, которая на Украине была в несколько раз выше, чем в России. Это видно и по уровню деноминации. 1 гривна была приравнена к 100 тысячам старых рублей, а российский рубль приравнен всего в 1000. И депопуляция на Украине была стремительнее и катастрофичнее. Если в начале 90-х беженцы из Средней Азии равномерно распределялись между Россией и Украиной, то уже через пару лет экономическая ситуация перенаправила все потоки беженцев в Россию. А из Украины каждый год уезжали сотни тысяч людей. Но в 2002 году украинская статистика прекратила фиксировать миграционный отток, искусственно исключив из учета всех уехавших на ПМЖ из Украины.

Да, многие русские продолжали жить на Украине, считая Украину второй Россией. Русофобские высказывания долгое время были уделом маргинальных политиков, и только «Евромайдан» зафиксировал в сознании многих — Украина стала не второй Россией, а анти-Россией.

Главный мотив желания российского гражданства — не стремление полегче устроиться на работу с местным гражданством, а психологическая невозможность быть гражданином Украины, которая объявляет себя врагом твоей отчизны.

Люди очутились перед жестким выбором, либо они должны предать свою историю и культуру, став русскоязычными украинцами, или остаться русскими, стремясь стать гражданами России.

«СП»: — Где ещё, кроме России, Украина теряет людей?

Словакию, Венгрию и — Для многих украинцев, которые не ассоциируют себя с Россией, выходом из тупика стал отъезд в Польшу . Польша уже заявила, что готова принять пять миллионов украинцев, которые компенсируют демографические потери этого десятилетия. И это не пустые слова. Уже сейчас в Польше очень упрощен порядок устройства на работу и легализации пребывания на ее территории для граждан Украины, и там живут и работают не менее полутора-двух миллионов украинцев. Десятки тысяч украинцев уезжают в Чехию Германию . Страна стремительно теряет население, а ведь по климату и инфраструктуре Украина — одна из лучших республик бывшего СССР.

«СП»: — Ранее экс-министр труда Михаил Папиев говорил, что численность населения Украины завышена на 10 миллионов так ли это?

— Думаю, что цифры еще страшнее, чем те, которые приводит Папиев. Когда я почти год назад озвучила, что, судя по потреблению хлеба и муки, на Украине проживает 25-26 миллионов человек, поднялся большой шум возражений. Но никто не нашел аргументов, которые опровергали бы этот расчет.

Если вы зайдете на сайт Укрстата, то найдете цифру, что сейчас на Украине уровень зарплаты рассчитывается из того, что рабочих мест на Украине около 7 миллионов! И в это число входят полицейские, военные и все остальные служащие. А в 1991 году таких рабочих мест было более 27 миллионов.

Всего плательщиков единого социального налога на Украине осталось 10.5 миллионов, а ведь в это число входят и работающие пенсионеры, и те, кто работает, как индивидуальный предприниматель, и самозанятые на селе. Но чем тогда занимаются остальные 10 миллионов, за вычетом пенсионеров и детей? А их попросту нет физически на Украине. Не зря же все время переносится запланированная на 2012 год перепись населения. И «Евромайдан» только превратил плавное скатывание в яму депопуляции в стремительный обвал.

Экономическая разруха, остановка десятков и сотен предприятий, разгул криминала и безнаказанность радикальных боевиков превращают Украину в безлюдное поле.

«СП»: — Готова ли Россия предоставить гражданство миллионам украинцев?

— Россия остается очень слабозаселенной страной, особенно, если учесть огромность территорий и наличие природных ресурсов. К этому добавилась и возникшая в этом году демографическая убыль. Три года Россия по каплям плюсовала демографический баланс рождений и смертей, чтобы в этом году опять смертность значительно превысила рождаемость. А впереди — очередная яма, эхом связанная с падением рождаемости 90-х годов. И здесь было бы очень уместно использовать русских, которые стремятся вернуться в Отчизну из Украины. К сожалению, ведомственный и обывательский подход является в этом большой преградой.

России не нужно адаптировать приезжающих, как это делали Германия или Израиль , принимая немцев или евреев, которые фактически не знали ни языка, ни национальной культуры. Русские из Харькова неотличимы от жителей Белгородщины, а выходец из Одессы легко растворяется в компании из Санкт-Петербурга

Перед Россией стоят огромные задачи по развитию экономики и защите национальных границ. Принять всех русских, возвращающихся к себе, это не милость, а настоящее государственное решение этих задач.

Новости Украины: Порошенко объявил о начале «операции Объединенных сил» в Донбассе

Российско-украинские отношения: Порошенко и его друзья инвестируют деньги в Россию