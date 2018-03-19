«Ночные волки» в ЛНР снимают технику времен Великой Отечественной с постаментов

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Луганской народной республики (МВД ЛНР).

Как уточняется, данные работы будут проводиться с целью использования военной техники в праздничном параде в честь Дня Победы, который пройдет в столице ЛНР 9 мая 2018 года. После этого указанная техника будет установлена на прежнее место, подчеркнули в МВД ЛНР.