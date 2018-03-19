«Ночные волки» в ЛНР снимают технику времен Великой Отечественной с постаментов 

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Луганской народной республики (МВД ЛНР).
«С 15 марта 2018 года силами мотоклуба «Ночные волки» под патронатом и.о. Главы ЛНР Пасечника Л. И. и при содействии МВД ЛНР будет произведён демонтаж и ремонт танков Т-34-85, СУ-100 и артиллерийских орудий, расположенных в городах Луганской Народной Республики: Луганск, Краснодон, Лутугино, Красный Луч, Антрацит, Алчевск, Брянка», — говорится в сообщении пресс-службы МВД ЛНР.
Как уточняется, данные работы будут проводиться с целью использования военной техники в праздничном параде в честь Дня Победы, который пройдет в столице ЛНР 9 мая 2018 года. После этого указанная техника будет установлена на прежнее место, подчеркнули в МВД ЛНР.