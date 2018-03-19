В ЛНР пять сел остались без электричества

ЛУГАНСК , 19 мар — РИА Новости . Пять сел остались без электроснабжения в Антрацитовском районе самопровозглашенной Луганской народной республики из-за аварийного отключения двух высоковольтных линий электропередачи, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МЧС ЛНР.

"В Антрацитовском районе в результате аварийного отключения двух высоковольтных линий 10 кВ без электроснабжения остались 576 абонентов", — сказали в МЧС.

В ведомстве уточнили, что последствия аварии оставили без электричества пять сел. По предварительным данным, причиной поломки могли послужить плохие погодные условия.