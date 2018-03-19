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В ЛНР пять сел остались без электричества
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В ЛНР пять сел остались без электричества 

РИА Новости 6 часов назад
ЛУГАНСК, 19 мар — РИА Новости. Пять сел остались без электроснабжения в Антрацитовском районе самопровозглашенной Луганской народной республики из-за аварийного отключения двух высоковольтных линий электропередачи, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МЧС ЛНР.
"В Антрацитовском районе в результате аварийного отключения двух высоковольтных линий 10 кВ без электроснабжения остались 576 абонентов", — сказали в МЧС.
В ведомстве уточнили, что последствия аварии оставили без электричества пять сел. По предварительным данным, причиной поломки могли послужить плохие погодные условия.
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