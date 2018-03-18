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Саакашвили пообещал «вернуть» Крым
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Саакашвили намерен «вернуть» Крым 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаила Саакашвили пообещал украинцам "вернуть Крым", сообщает телеканал NewsOne.
Саакашвили обратился к своим сторонникам, выйдя на громкую связь во время проведения митинга за отставку президента Украины Петра Порошенко.
"Приветствую вас, Киев! Мы вернули Майдан, мы вернем себе и Крым", — заявил политик.
Обнадежив собравшимся этим лозунгом, он призвал собравшихся начать акции "прямого действия" и "народного гнева", направленные против Киева. По его словам, украинцы должны показать сопротивление "приспешникам режима" и показать им "горящую землю под ногами".
Ранее сторонники бывшего губернатора Одесской области вышли на акцию с требованием отставки украинского президента Петра Порошенко. Власти в феврале выслали Саакашвили в Польшу, откуда он еще осенью незаконно вернулся на Украину, прорвавшись через кордоны пограничников. Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, получив удостоверение личности, а также право на проживание и работу в Евросоюзе. Пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года. Защита Саакашвили подала в полицию заявление о похищении и незаконном выдворении политика.
>> Саакашвили заявил о готовности приехать в Киев
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
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