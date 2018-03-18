Как товарищество «сечевых стрельцов» повлияло на украинскую идеологию

Украинское войсковое формирование «Сечевые стрельцы» было образовано на Галичине 18 марта 1913 года. На его базе австро-венгерские власти после начала Первой мировой войны сформировали военный легион — УСС. Однако значимых успехов на фронте «стрельцы» не добились. Тем не менее историки считают, что именно УСС заложили основы современной националистической идеологии на Украине . Об исторической и политической роли организации — в материале RT. От русинов — к украинцам

Весной 1913 года, когда стало ясно, что грядёт масштабная война, общественно-политические деятели из числа украинофилов Галичины решили создать новое военизированное образование. Так появилось товарищество «сечевых стрельцов», сформированное на базе местных военно-спортивных клубов «Сокол» и «Пласт».

Историки называют этот шаг закономерным итогом долговременного сотрудничества между галицкой элитой, ориентированной на Запад, и австро-венгерской администрацией. По результатам раздела Речи Посполитой в конце XVIII века Галичина отошла Австрии , став бедной и бесправной окраиной империи. Однако уже в середине XIX столетия о будущем области стали всерьёз беспокоиться в Вене . Появление в австрийской Галиции русских войск крайне воодушевило значительную часть местного населения — так называемых русинов. Австрийская верхушка решила, что галичане в один прекрасный день могут просто сменить флаг. Чтобы этого не случилось, власти Австрии, заручившись поддержкой униатской прослойки местного населения, развернули масштабную этническую информационную кампанию. Её целью было убедить русинов в том, что они не русские, а отдельный народ — рутены. Однако к началу 1860-х годов стало ясно, что эта идея провалилась, и Вена решила поддержать набиравших популярность украинофилов. Последние утверждали, что жители территорий от Карпат до Слобожанщины — украинцы.

Русинам, согласившимся признать себя украинцами, предоставлялись достаточно широкие права и политические перспективы. А местные русофилы, напротив, оказались под полицейским контролем. Для научного подтверждения украинофильской концепции австрийские власти пригласили работать во Львов киевского историка Михаила Грушевского и профинансировали его исследования.

«Поддержка украинского национализма была частью политики Австро-Венгрии. И этот национализм был направлен против России . Империя дала тем, кто признал себя украинцами, серьёзные права. Потом Галичина отошла Польше , и поляки резко ограничили права украинцев, создав тем самым почву для нового подъёма националистических настроений», — отмечает в беседе с RT военный историк, директор музея ПВО Юрий Кнутов.

При этом эксперт подчёркивает, что украинский национализм существовал не только на территории Австро-Венгрии, он проникал даже в ряды российской армии. Однако со стороны официальной Вены его поддержка носила организованный характер. С началом Первой мировой войны отношения между традиционными русинами и русинами-украинофилами резко обострились. Последние не скрывали своей антипатии к России, а службу австро-венгерской монархии считали своим патриотическим долгом. Более того, они приняли активное участие в репрессиях, развёрнутых официальной Веной против пророссийски настроенных галичан и буковинцев. Десятки тысяч русинов были отправлены в концлагеря, замучены или казнены.

«Задачей Австро-Венгрии было оторвать Украину от России. Поэтому и были созданы УСС. После окончания Первой мировой войны на территории стран, в которые вошли украинские земли, — Чехословакии, Польши, Румынии — украинские национальные военные формирования не создавались. Не было такой задачи. А вот Абвер в гитлеровской Германии к данной практике вернулся», — рассказал RT старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики ИАИ РГГУ Вадим Трухачёв

Сомнительная победа

В 1914 году в рамках войскового товарищества «сечевых стрельцов» действовали 94 организации, которые занимались военной и спортивной подготовкой населения. Из их рядов австрийские власти после начала Первой мировой войны набрали 2,5 тыс. добровольцев, которых поделили на 10 сотен и два с половиной куреня (аналог батальона). Изначально Вена планировала создать на основе украинских, польских и албанских национальных формирований небольшие разведывательно-диверсионные подразделения. Однако полная неспособность польских волонтёров развернуть партизанское движение и устроить восстание в Восточной Польше заставила императорские власти изменить свои планы. Украинские добровольцы были признаны военнослужащими австрийского ландвера, но к партизанской деятельности привлекались нечасто. После приведения к присяге и военного обучения украинские национальные подразделения разделили между 55-й пехотной дивизией и 131-й отдельной пехотной бригадой.

Члены УСС долгое время участвовали лишь в небольших стычках. В серьёзный бой их отправили только весной 1915 года — в районе горы Маковки. На современной Украине этот эпизод, получивший статус национального праздника, гордо именуют «победой над российскими войсками». При этом в украинской литературе подчёркивается ведущая роль УСС в обороне Маковки, а также колоссальное значение данной операции.

Однако военные эксперты придерживаются иной точки зрения. Так, историк Василий Каширин, автор монографии «Взятие горы Маковка», ссылаясь на исторические документы, доказывает, что тактическая значимость этой горы явно преувеличена. Более того, бойцы УСС составляли лишь пятую часть оборонявших Маковку австро-венгерских подразделений. Специалисты также подчёркивают, что позиции на горе были прекрасно укреплены, и это существенно облегчало их оборону. Тем не менее российские войска после временного поражения в результате австрийской контратаки в итоге взяли Маковку и удерживали так долго, как это сочло нужным командование. В чём заключается победа УСС — неясно. Есть у сражения за Маковку и ещё один аспект, о котором очень не любят вспоминать сегодня киевские историки и публицисты. Дело в том, что украинскому легиону на Маковке противостояла 78-я дивизия российской армии, в которой служили преимущественно выходцы из Киевской губернии. Получается, что бойцы УСС стреляли по тем, кого сами считали украинцами. Как подчёркивают историки, участники УСС трактовали понятие «украинец» не в национальном, а в идеологическом ракурсе. В частности, в монографии Каширина приводится цитата бойца ландштурма с Галичины, датируемая 1915 годом: «Каждый народ имеет украинцев. Москаль своих, наш своих. Немец своих, француз своих. Вот от них вся беда. Они добровольно пошли на войну, они молоды, не женаты, детей нет, им всё равно». Один из пойманных русскими войсками австрийских шпионов, допрос которого обнародовал Каширин в своей статье, говорит, что он — русин, но его отец «по убеждению» — украинец. Что касается «побед» в боевой биографии УСС, то на сражении за Макову они заканчиваются. В 1916—1917 годах легион понёс огромные потери в боях за Лысосню и под Конюхами. Большая часть его личного состава сдалась в плен. В своём изначальном виде «Сечевые стрельцы» перестали существовать.

Пути разошлись

В дальнейшем на базе УСС было создано два подразделения с совершенно разной судьбой.

В составе австро-венгерской армии легион был воссоздан заново. В 1918 году он участвовал в оккупации Украины — стоял на Херсонщине и на Буковине. После распада Австро-Венгрии УСС стал основой для так называемой Галицкой армии — вооружённых сил Западно-Украинской Народной Республики, просуществовавшей около полугода. Галицкая армия в 1918—1919 годах успела повоевать против Польши, а также против Красной армии и Вооружённых сил Юга России (в союзе с УНР). Однако в конце 1919-го галичане кардинально сменили политические убеждения и перешли на сторону ВСЮР. Впрочем, союз с белыми просуществовал всего лишь несколько месяцев. Уже в начале 1920 года ГА превратилась в Красную Украинскую Галицкую армию и поддержала большевиков. Но в апреле того же года один из галицких полков перешёл на сторону поляков, после чего армию ликвидировали. Изначальный состав УСС, сдавшийся российской армии ещё в Первую мировую, оказался в лагерях для военнопленных на территории России, и в том числе под Киевом, где осенью 1917 года на них обратили внимание эмиссары украинской Центральной рады. Бывшие австрийские военнослужащие поддержали Украинскую Народную Республику и объединились в Галицко-Буковинский курень сечевых стрельцов. В начале 1918 года он принимал участие в кровавом подавлении восстания на заводе «Арсенал»

После прихода к власти гетмана Павла Скоропадского Галицко-Буковинский курень был реорганизован в части Запорожского корпуса и комендантские подразделения, воевавшие в дальнейшем под началом директории УНР. Характеризуя деятельность УСС, политологи указывают на то, что эти подразделения не были слишком многочисленны и автономны.

Андрей Кошкин. «Они не принесли решающего результата даже в ходе боёв за Маковку. Их военную результативность не стоит переоценивать», — сказал в интервью RT заведующий кафедрой политологии и социологии имени Г. В. Плеханова, академик Академии военных наук РФ

Зато политические последствия деятельности УСС, по мнению Кошкина, более весомы. Первое подразделение, созданное по национальному признаку, оказало серьёзное влияние на развитие украинского национализма. Например, «воспитание» молодёжи было одним из приоритетных направлений работы «Сокола», «Пласта» и УСС. Современные украинские националисты действуют по такому же сценарию.

Именно в УСС появились известные сегодня символика и атрибуты украинских националистов — шапка-мазепинка и мундир австрийского образца.