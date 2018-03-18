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Сторонники Саакашвили проводят митинг в Харькове
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Сторонники Саакашвили проводят митинг в Харькове 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: ТАСС
Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили проводят митинг в Харькове, на месте дежурит 200 правоохранителей, сообщила в воскресенье пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Сторонники Саакашвили в воскресенье провели митинг в центре Киева с требованием отставки Порошенко.
"В Харькове проходит митинг общественной организации "Движение новых сил" (партия, лидером которой является Саакашвили — ред.)… Охрану публичной безопасности и порядка обеспечивают 200 сотрудников полиции и курсантов вузов системы МВД. Никаких нарушений не зафиксировано", — говорится в сообщении.
По данным полиции, сторонники Саакашвили уже провели марш по центру города, в нем приняли участие около 70 человек.
Власти Украины в феврале выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года. Защита Саакашвили подала в полицию заявление о похищении и незаконном выдворении политика.
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