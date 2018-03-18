Сторонники Саакашвили проводят митинг в Харькове

"В Харькове проходит митинг общественной организации "Движение новых сил" (партия, лидером которой является Саакашвили — ред.)… Охрану публичной безопасности и порядка обеспечивают 200 сотрудников полиции и курсантов вузов системы МВД. Никаких нарушений не зафиксировано", — говорится в сообщении. Сторонники Саакашвили в воскресенье провели митинг в центре Киева с требованием отставки Порошенко.

По данным полиции, сторонники Саакашвили уже провели марш по центру города, в нем приняли участие около 70 человек.