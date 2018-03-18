Бледный популизм: почему Порошенко не по зубам Саакашвили и кого на самом деле он может победить, рассказал эксперт

Саакашвили призвал к акциям прямого действия против Порошенко

Отметим, что сегодня на Европейской площади Киева политическая партия Саакашвили «Движение новых сил» провело митинг против Порошенко, причем на это мероприятие собралось порядка тысячи человек, что очень немного для Украины.

В настоящий момент Саакашвили лишен украинского гражданства, депортирован из Украины и находится в Голландии , что не мешает ему пытаться внести смуту в и так непростую внутриполитическую ситуацию в этой стране.

Например, Саакашвили выступил перед митингующими путем мобильной связи и призвал их перейти на акции прямого действия — показать «приспешникам режима» и прочим «прокурорам», что у них будет «гореть земля под ногами».

Фактически, Саакашвили призвал к неповиновению действующей украинской власти и прямому насилию в ее отношении, хотя существуют серьезные сомнения, что кто-то из его сторонников к этому действительно перейдет. Во-первых, их немного, а, во-вторых, чтобы на Украине возник политический бунт обязательно необходимо его масштабное финансирование.

Саакашвили не в состоянии что-либо сделать на Украине

Естественно, Саакашвили пользуется определенной поддержкой со стороны западных структур, но также очевидно, что США держат его в качестве напоминания украинскому политическому руководству, что может произойти в случае любого неповиновения.

Политолог Богдан Безпалько в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что такими заявлениями Саакашвили показал свою полную политическую беспомощность, а если сказать жестче, то и политическую импотенцию.

«Никакой «горящей земли» Саакашвили устроить не смог — ни президенту Порошенко, ни главе украинского МВД Арсену Авакову , ни генеральному прокурору Юрию Луценко . Достаточно сказать, что Саакашвили не смог даже собрать нужного количества протестующих, чтобы не дать себя выслать из Украины, а это о многом говорит», — заключает Безпалько.

Все это свидетельствует о том, что Саакашвили не имеет на Украине существенной поддержки, а вся его политическая деятельность в этой стране базируется на поддержке Запада, которая носит ограниченный характер, поскольку в западных структурах нет стремления к тому, чтобы убрать Порошенко с поста президента Украины.

Саакашвили пытается напомнить украинцам о своем существовании

«У Саакашвили на Украине была только внешняя защита — благодаря поддержке американцев и европейцев, из-за чего его было сложно арестовать или задержать. Поэтому нет смысла говорить о том, что Саакашвили, находясь за границей, сможет что-то сделать для того, чтобы «зажечь» украинскую землю неповиновением Порошенко», — резюмирует Безпалько.

По словам Богдана Анатольевича, чтобы говорить о том, что Саакашвили действительно что-то может, ему нужно вывести на Майдан, как минимум, пятьдесят тысяч человек, а лучше — сто, но об этом сейчас просто не может идти речи.

«К тому же, если говорить о горящей земле на Украине, то эти люди должны быть вооружены и должны быть способными на то, чтобы заблокировать территорию перед украинской Верховной Радой . Также он должен не только обратиться к сотрудникам местных правоохранительных органов, но и чтобы те начали переходить под его знамена», — констатирует Безпалько.

Как считает эксперт, в случае того, если Саакашвили добьется на этом направлении реальных результатов, то к его заявлениям можно будет отнестись серьезно. Пока же, все это является маловразумительной риторикой, которая направлена на то, чтобы украинцы не забывали, что в их политическом пространстве существует подобный человек.

Саакашвили может эффективно оперировать только на маргинальном поле

«На практике Саакашвили является обычным политиком-популистом, который может радикально выражаться, но, вместе с тем, не может сыграть на Украине существенной роли. Соответственно, все его призывы к протесту не приведут к практическим результатам, и это на сегодня совершенно ясно», — заключает Безпалько.

Интересно, что этот митинг Саакашвили проходил одновременно с мероприятием народного депутата Надежды Савченко и украинского политика Виктора Медведчука . При этом, украинские националисты, которые присутствовали на митинге в поддержку Саакашвили, напали на сторонников Савченко и Медведчука и разогнали их силовым путем.

«На самом деле, Меведчук — это серьезный политик, который раньше имел партийное представительство в Верховной Раде, но сейчас вместе со своими сторонниками находится на маргинальном поле. И здесь, действительно правит сила, когда одна небольшая кучка людей может разогнать еще меньшую кучку людей», — резюмирует Безпалько.

Что касается Савченко, которую генпрокурор Луценко недавно обвинил в намерении взорвать Верховную Раду и уничтожить большую часть депутатов, то она вообще является одиночкой, которая попала в политику случайно при всем известных обстоятельствах.

«У Савченко нет ни финансовых потоков, ни каких-то крупных спонсоров, ни партии, ни даже политической программы вместе с квалифицированными сторонниками. К тому же, она непрофессиональный, неопытный политик, а все, что у нее есть — это имидж героини, который она продолжает эксплуатировать на Украине», — констатирует Безпалько.

В такой ситуации неудивительно, что даже сторонники Саакашвили оказались сильнее сторонников Савченко.