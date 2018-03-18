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РФ и Украину попросили самостоятельно разобраться с выборами
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Россию и Украину попросили самостоятельно разобраться с выборами 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Обеспечение голосования россиян на президентских выборах на территории Украины должно определяться двусторонними соглашениями между Москвой и Киевом. Об этом заявили в Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), передает ТАСС.
«В связи с отсутствием международных стандартов или соглашений об обеспечении голосования на зарубежных выборах, я думаю, что такие процессы голосования определяются двусторонними соглашениями между двумя участвующими странами», — отметил пресс-секретарь БДИПЧ ОБСЕ Томас Раймер.
Он подчеркнул, что БДИПЧ ОБСЕ занимается наблюдением только на территории Российской Федерации.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 16 марта заявил, что украинские силовики не пустят российских граждан в дипломатические представительства России для голосования на выборах президента. Киев принял это решение в связи с тем, что выборы президента России состоятся в Крыму и Севастополе, которые Украина считает своей территорией. После этого, 17 марта, ОБСЕ направила Киеву обращение, в котором подчеркнута необходимость обеспечить права россиян во время голосования на выборах президента России на территории Украины.
Украинская полиция 18 марта ограничила вход россиян на избирательные участки в дипломатических представительствах во Львове, Одессе и Киеве.
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