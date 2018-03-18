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Порошенко заявил о поддержке Кувейта и Швеции
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Порошенко заявил о поддержке идеи миротворцев в Донбассе Кувейтом и Швецией 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко заявил в воскресенье, что Кувейт и Швеция поддерживают инициативу Киева о введении миротворцев ООН в Донбасс.
По данным пресс-службы президента Украины, Порошенко в Кувейте провел встречу с эмиром Кувейта Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахомом и спикером парламента Швеции Урбаном Алином.
"Мы чувствуем очень сильную и мощную поддержку Кувейта в международных организациях. Кувейт сейчас является членом Совета безопасности ООН совместно со Швецией… И два члена Совета безопасности ООН (Кувейт и Швеция — ред.) четко отметили, что они будут твердо поддерживать инициативу Украины, украинского президента по принятию решений и предоставления мандата миротворцев для восстановления мира и спокойствия в Донбассе и первого пакета по безопасности для восстановления суверенитета и территориальной целостности", — цитирует слова Порошенко пресс-служба.
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