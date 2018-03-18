Экс-премьер Украины Азаров просит суд Киева допросить его по делу Януковича о госизмене

"Прошу обеспечить проведение моего допроса как свидетеля в уголовном деле … в порядке международной правовой помощи… в режиме видеоконференции из уполномоченного суда города Москвы ", — сказано в заявлении Азарова.

Как уточнил Сердюк, заявление было передано защите бывшего главы государства накануне, 17 марта, «во время личной встречи».

Кроме заявления, Сердюк опубликовал видеообращение Азарова, в котором он выразил готовность рассказать все, что ему «известно о событиях, связанных с госпереворотом, о том, что происходило тогда». Он также выразил убеждение, что «утрата Украиной Крыма и тяжелейшие экономические последствия являются результатом госпереворота и прихода к власти абсолютно неквалифицированных людей, занимающихся преимущественно собственными бизнес-интересами».

В своем видеообращении Азаров вернулся к событию, предшествовавшему «майдану», — отказу Виктора Януковича подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом в 2013 году. «Как премьер-министр я официально предупреждал народ Украины о том, что подписание соглашения на таких условиях приведет к резкому ухудшение экономического состояния Украины, девальвации национальной валюты, обнищанию граждан, потере экономических рынков. Нам было ясно, что одностороннее подписание Украиной такого соглашения без урегулирования всех спорных вопросов с Россией приведет к потере как минимум $30 млрд наших экспортных поставок в Россию», — утверждает Азаров, заверив, что «готов это подтвердить документами». «К большому сожалению, те, кто осуществил госпереворот, прежде всего, руководствовались своими интересами и не думали о государстве, и это и привело к тяжелым последствиями в виде конфликта в Донбассе и тем событиям, которые произошли в Крыму», — заключил он.

Прокуратура Украины обвиняет Януковича по трем статьям уголовного кодекса: «Государственная измена», «Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины», «Пособничество в ведении агрессивной войны». Ранее сторона обвинения заявляла, что для бывшего президента намерена требовать пожизненное заключение. В суде уже были допрошены свидетели обвинения, 21 марта запланирован допрос свидетелей защиты, судебные прения по делу назначены на 18 и 19 апреля. На предыдущем заседании 14 марта суд попросил адвокатов обеспечить прибытие 13 оставшихся свидетелей на ближайшие восемь заседаний и допросить их, а также выразил готовность «обеспечить Виктору Януковичу допрос с помощью видеосвязи».