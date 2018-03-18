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Наблюдатели ОБСЕ оценили ситуацию с выборами на Украине
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Наблюдатели ОБСЕ оценили ситуацию с российскими выборами на Украине 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Специальный координатор, возглавляющий команду краткосрочных наблюдателей миссии ОБСЕ на президентских выборах в России, Михаэл Георг Линк, комментируя недопуск россиян на выборы в диппредставительствах на Украине, отметил, что мандат наблюдателей миссии ограничивается наблюдением в РФ, поэтому он не может давать комментариев.
"Мы слышали об этом. К сожалению, наш мандат ограничивается на наблюдение в стране. И в этих консульствах — в Киеве, Харькове у нас нет наблюдателей, поэтому мы не можем об этом ничего говорить", — сказал Линк РИА Новости.
"Но это всегда очень жаль, когда люди не могут голосовать, потому что право голосования всегда очень важно. Но ещё раз: мы там не наблюдаем, поэтому ничего не могу сказать", — добавил Линк.
Вместе с тем по его словам, "РФ говорила с правлением ОБСЕ и там регистрировала её протест" в связи с происходящим на Украине.
Ранее Москалькова направила письма в ООН, ОБСЕ и Совет Европы с просьбой обеспечить допуск россиян, находящихся на территории Украины, к участкам для голосования на выборах президента России.
В пятницу министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что Украина не пустит россиян в диппредставительства РФ для участия в выборах президента 18 марта. В его заявлении указано, что, с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента РФ на Украине.
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