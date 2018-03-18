Наблюдатели ОБСЕ оценили ситуацию с выборами на Украине

Наблюдатели ОБСЕ оценили ситуацию с российскими выборами на Украине

"Мы слышали об этом. К сожалению, наш мандат ограничивается на наблюдение в стране. И в этих консульствах — в Киеве, Харькове у нас нет наблюдателей, поэтому мы не можем об этом ничего говорить", — сказал Линк РИА Новости. "Но это всегда очень жаль, когда люди не могут голосовать, потому что право голосования всегда очень важно. Но ещё раз: мы там не наблюдаем, поэтому ничего не могу сказать", — добавил Линк. Специальный координатор, возглавляющий команду краткосрочных наблюдателей миссии ОБСЕ на президентских выборах в России , Михаэл Георг Линк , комментируя недопуск россиян на выборы в диппредставительствах на Украине , отметил, что мандат наблюдателей миссии ограничивается наблюдением в РФ, поэтому он не может давать комментариев.

Вместе с тем по его словам, "РФ говорила с правлением ОБСЕ и там регистрировала её протест" в связи с происходящим на Украине.

Ранее Москалькова направила письма в ООН , ОБСЕ и Совет Европы с просьбой обеспечить допуск россиян, находящихся на территории Украины, к участкам для голосования на выборах президента России.