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В генконсульстве России в Одессе удалось проголосовать дипломатам и одному гражданину РФ
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В генконсульстве России в Одессе удалось проголосовать дипломатам и одному гражданину РФ 

ТАСС 12 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Избирательный участок в генеральном консульстве России в Одессе работает, однако из-за блокирования силовиками входа в здание, проголосовать на президентских выборах смогли только дипломаты и один простой россиянин. Такую информацию корреспондент ТАСС сообщили в одесском диппредставительтстве.
"Генконсульство Одессы ночью было заблокировано. На Гагаринское плато — улицу, на которую выходит генконсульство, — с 06:00 (07:00 мск) подтянулись усиленные патрули нацгвардейцев. Избирательный участок открылся вовремя — в 08:00 (09:00 мск), несмотря на то, что перед этим была информация о минировалнии генконсульства, — сказали в консульстве. — Голосуют сотрудники генконсульства и дипломаты, и даже прорвался один гражданин России".
Как уточнил председатель участковой избирательной комиссии, организованной на территории генконсульства, Валерий Катункин, «в 09:05 (10:05 мск) к зданию генконсульства подъехал автомобиль и очень громко включил гимн России, чем обескуражил местные правоохранительные структуры». «В то время, когда они отвлеклись, одному гражданину России удалось попасть внутрь здания и проголосовать», — отметил он. Остальных желающих отдать свои голоса силовики не пускают. По словам Катункина, некоторым людям удается пройти первый кордон силовиков, но их все равно выводятся за оцепление, другим же сообщают о минировании здания, и, соответственно, о невозможности пройти на участок для голосования.
В целом, как сообщили в диппредставительстве, инцидентов в связи с выборами нет, ситуация спокойная. «В отличие от остальных наших загранпредставительств, в Одессе пока не митингуют радикалы. На внешнем периметре обстановку мониторит Специальная мониторинговая миссия (СММ) в Одессе», — отметили в генконсульстве.
"Де-факто", как подчеркнули в беседе с корреспондентом ТАСС, «можно сказать, что выборы в Одессе состоялись за счет досрочного голосования и выездного голосования, что было одобрено ЦИКом, так как благодаря этому в выборах приняли участие не только дипломатические сотрудники, но и люди, проживающие в нашем консульском округе — Одесской, Херсонской, Николаевской областях и городе Кропивницком (бывший Кировоград)».
Ранее, 16 марта, глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что режим охраны российских дипломатических представительств на территории Украины — в Киеве, Харькове, Одессе и Львове — «не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах». В ночь с 17 на 18 марта здания посольства России в Киеве, а также генконсульств России в Одессе, Львове и Харькове были оцеплены украинскими силовиками и националистами. В голосовании смогли принять участие только дипломаты и сотрудники диппредставительств.
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