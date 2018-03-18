Годовщина референдума в Крыму: зачем Европа советует Киеву смириться с аннексией полуострова

Президент Чехии заявил, что потеря Крыма — «завершенное дело», и предложил решить проблему с помощью выплат Украине . Иначе Европу якобы «ждет война». Заявление может спровоцировать скандал — Украина в корне отметает любую «сделку» по Крыму. Но тут важна позиция США и Старой Европы: по мнению экспертов, они не случайно предпочитают выносить вопрос Крыма «за скобки».

«Адвокат дьявола»

Милош Земан озвучил предложение в обращении к депутатам ПАСЕ. «Это аннексия, без сомнения. И это завершенное дело (fait accompli. — Авт.). По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины: либо в финансовой форме, либо нефтью и газом», — сказал Земан, пояснив, что в случае отказа Киева начнется «европейская война» (тут он процитировал экс-президента Германии Йоахима Гаука о неизбежности войны в Европе при попытке забрать Крым в пользу Украины).

Важно, что никто из евродепутатов не счел необходимым возразить: после Земана выступали представители Франции , Британии, Сербии , и вопрос Крыма не поднял никто из них (а председатель Роджер Гейл и вовсе похвалил Земана, назвав «мудрым»). Позицию Украины европейцы также проигнорировали, оставив без слова дипломата Владислава Голуба (позже в «Фейсбуке» он назвал Земана «адвокатом дьявола» и напомнил, что 90% населения Германии поддержали Гитлера в момент аннексии чешских Судет). «В 1938 году группа европейских политиков уже пыталась остановить „европейскую войну“, причем в тот раз именно за счет Чехии. Нужно ли напоминать, чем все закончилось?» — развил тезис нардеп от «Народного фронта» Дмитрий Тымчук

Стоит отметить, что Земан и раньше высказывался в подобном ключе: в апреле 2015-го утверждал, что санкции против РФ «ведут к росту популярности Владимира Путина », в феврале 2016-го предложил снять их как «неэффективные».

«Хрущев сделал непростительную глупость (передав Крым Украине. — Авт.), и сейчас мировые политики признают, что Крым вернуть нельзя», — сказал Земан в сентябре 2016-го.

«Однако столь категорично Земан говорит впервые: несмотря на то, что даже в самой Чехии нет единого подхода к вопросу Крыма, он выражает точку зрения многих деятелей в Германии, с которой Прага связана исторически, — считает эксперт-международник Павел Рудяков. — Более того, если говорить о позиции Штатов, в конечной точке траектории их взглядов и точки зрения единомышленников Земана положение Крыма может совпадать: США захотят выйти из проблемы Крыма без серьезных потерь».

Сначала вернуть Донбасс

На днях США выразили подход к Крымскому вопросу устами нового посла в РФ Джона Хантсмана : «Восстановление суверенитета Украины на всей ее территории — ключевой вопрос в отношениях с Москвой ». Впрочем, на более высоком уровне Вашингтон показал преемственность курса прежней администрации. « Джеффри Пайетт (экс-глава Госдепа . — Авт.) четко заявлял: сначала нужно закрыть вопрос Донбасса, и если привязать к нему Крым, РФ трудно будет усадить за стол переговоров, — пояснил эксперт-международник Антон Кучухидзе. — Вот и Тиллерсон, не увязывая Крым с Донбассом, придерживается той же позиции».

ЕС официально показывает единую позицию (та же Прага придерживается политики санкций против РФ), однако «на местах» РФ уже восстанавливает влияние. К примеру, генсек ПАСЕ Турбьорн Ягланд высказался за возвращение России в Генассамблею , поскольку «необходимо голосовать за руководящие должности Совета Европы , генсекретаря».

Киев отреагировал весьма истерично. Глава МИД Павел Климкин назвал Земана «актером» («Те, кто пригласили его к выступлению, знали, что он скажет»), постпред Украины в ПАСЕ Дмитрий Кулеба подыграл: «Режиссеры „рашн камбэка“ (возвращения русских — англ.), которые раньше держались за кулисами, выходят на свет». «В нынешней ситуации самое неприятное — прецедент: как бы Киев ни пытался доказать, что из-под костюма президента Чехии торчит косоворотка, он — глава славянского государства и представитель „партии мира с РФ“, европрагматиков, — считает эксперт, бывший дипломат Андрей Мишин . — Это лишь подкрепляет позиции юга Европы, части итальянского, испанского, нидерландского, французского истеблишмента. Теперь представить РФ как агрессора нам будет уже сложнее».

Официальному Киеву, по его словам, нужно использовать дипломатические методы. А их суть раскрыл Антон Кучухидзе: «Прежде всего — сделать заявление с отсылом к Резолюции ГА ООН от 2014 года, где мир не признал крымский референдум. Затем — провести консультации по дипломатической линии с Чехией, чтобы понять их истинную позицию».

Образовательный «прокол»

Венгрии, Польши, «Чешская история» — не единственный дипломатический прокол Украины. Принятие закона об образовании (в «языковой» части) вызвало гнев ближайших соседей: Румынии Болгарии . В понедельник в Ужгороде на встрече с руководителями организаций закарпатских венгров глава МИД этой страны Петер Сийярто заявил о планах по началу пересмотра Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. По его словам, он начнет процесс 16 октября на совете глав МИД стран — членов ЕС в Люксембурге

Реакция МИД Украины была сдержанной (Климкин написал в Twitter, что «обсудит все вопросы 12 октября в Будапеште »). «Надо быстро передавать текст Венецианской комиссии (на анализ законности. — Авт.) и получать выводы, это могло бы сгладить ситуацию», — считает экс-посол Украины в Турции Богдан Яременко.

Любопытно, что сами венгры и чехи весьма лояльно относятся к украинским гражданам, особенно тем, кто приезжает на ПМЖ. «И за 10 лет, сколько я бываю, у чехов очень хорошее отношение к украинцам, в отличие от тех же поляков. Хотя, по моим наблюдениям, они нас любят с большим авансом: очень много украинцев сидит в их тюрьмах, совершают кражи и торгуют наркотиками. Но, в отличие от мадяр, поляков и румынов, такое впечатление, что ухудшить отношение чехов к ничем не возможно — нас любят и все тут. Украинцев в Чехии очень много, особенно большой поток пошел сейчас. Те, которые мигрировали в первую волну (в начале 90-х), уже основательно обжились и стали полноценными участинками чешского бизнеса. К слову, нас называют „чирвусами“ — по инерции после „червоного“ Советского Союза», — рассказал «Вестям» украинский заробитчанин в Чехии Игорь Труш.