Украина забывает Крым: почему Киев стирает полуостров со своих карт, рассказал эксперт

Украинские телеканалы и другие СМИ даже в страшном сне не могут допустить намеренную демонстрацию карты страны без Крыма , но как "UA:Перший" часто попадают впросак. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал политолог Александр Асафов. >> Украинский телеканал стер Крым с лица Земли "Украинские СМИ в страшном сне не могут представить, чтобы добровольно изготовить и выдать в эфире, на полосах газет или лентах информагентств выдать карту своей страны без теперь уже российского полуострова. Проблема в том, что изготовить "правильную укровскую" карту лень — ее проще скачать из того, что поближе. Часто берут первую попавшуюся качественную, а она оказывается грамотно сделанной российскими СМИ. Такой незатейливый плагиат становится пусть и невольным, но страшным преступлением против, что называется, украинской государственности. Умысла в этом не может быть априори, так как подобные ляпы вызывают широкий общественный резонанс, который выливается в общественное осуждение, штрафы и даже, бывает, нападки радикальных националистов. Но к этому приводят не только обычные лень и халатность — по числу подобных ошибок уже можно говорить о тенденции", — отмечает аналитик. "Серьезная часть произошедшего в том, что ошибки становятся все более частыми и превращаются в тенденцию. Ведь и замечают ошибку далеко не каждый житель Украины, который видит эти изображения. То есть украинцы уже не особо задумываются на тему Крыма — это означает, что она для них окончательно решена, пусть и на подсознательном уровне. Вид карты страны без полуострова не вызывает мгновенного противоречия — им требуется приглядываться и искать несоответствие специально. Поэтому украинские СМИ, общественные деятели и обычные граждане этой страны и попадают впросак с завидной регулярностью, и будут делать это дальше", — считает эксперт. "Больная точка" Вещающий на Украине телеканал "UA:Перший" оконфузился, показав в эфире карту страны с "исчезнувшим" Крымом‍ — это заметили журналисты и высмеяли в соцсетях. "Собственно, это все, что нужно знать о состоянии информационного пространства этой страны", — написано в комментариях к неоднозначной для канала ситуации. Телеканал извинился за инцидент, объяснив его технической ошибкой: в эфире была показана картинка, состоявшая из нескольких элементов, которые накладываются друг на друга слоями, и дизайнер, создававший карту, якобы забыл включить видимость нескольких географических объектов, в том числе Крыма. Вопрос об изменении статуса полуострова был вынесен на всеобщее голосование 16 марта 2014 года местными властями на территории Автономной Республики Крым (АРК). На референдуме жителям региона предложили выбрать войдет ли территория в состав России в качестве субъекта федерации или останется в составе Украины, восстановив Конституцию Республики Крым 1992 года. Согласно официальным результатам, в АРК 96,77% проголосовавших поддержало присоединение Крыма к РФ при явке 83,1%, в Севастополе за присоединение к России проголосовало 95,6% избирателей при явке 89,5%. Уже 17 марта Москва признала независимость региона, а 18-го подписала с крымскими властями договор о присоединении Крыма к России. "Киев живет в выдуманных реалиях, то и виртуальное соблюдение символом ему очень важно. Если полуостров невозможно вернуть в реальности, то он хотя бы должен быть в изображениях, причем за несоблюдение этого правило "подотчетных" украинцев карают весьма строго. Крым для Киева — очень болезненная тема, а также точка опоры для претензий к России по всевозможным вопросам. Начните обсуждать в Киеве плохую погоду, наткнетесь на вину в ней России и как доказательство всех бед Украины вам предъявят Крым. Иные точки зрения отвергаются, с ними борются даже на уровне символов. Такая "промывка мозгов" дает определенный результат — широко известны истерики, когда особо рьяные патриоты в украинских магазинах устраивали истерики продавщицам за "Кока-Колу" с изображением карты страны без Крыма. И подобное мы увидим еще не раз", — заключает Александр Асафов. Украина продолжает настаивать, что полуостров — часть ее территории, демонстрируя истерики на этот счет. Киев настоял, чтобы в Белоруссии из продажи изъяли польские глобусы, где Крым обозначался российским. В 2008 году Киевский телеканал "Интер" показал карту Украины без Крыма, с тех пор счет подобным конфузам на Украине и на Западе уже идет на десятки.